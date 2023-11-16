Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Dört yarışlık uzun bir Amerika kıtası turunun sonuna gelindi. Uzun süredir evinden uzak olan Leclerc hem pisti değerlendirdi, hem de piste nasıl hazırlandığı da açıkladı.

Leclerc, “Sadece simülatörde sanal turlar attım. Pist düzenini görünce burasının sıkıcı bir pist olacağını düşünmüştüm. Ama simülatörde gerçekten keyif aldım. Oldukça teknik bir pist, çok fazla frenleme var. Ayrıca bir cadde pisti olduğu için yol tutuşun düşük olacağı kesin.”

“Simülatörde iki günüm vardı. Ama bu özel pistte çok fazla tur atamadım. Çünkü ilgilenmemiz gereken başka şeyler de var. Çok fazla tur değil. Muhtemelen 40 tur civarı ama yeterli.” dedi.

Işıkları, otelleri ve kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas, Formula 1’e görkemli bir şekilde dönüş yaptı. Her pilot için hazırlanan özel şovla açılışı gerçekleşen Grand Prix’i açılışına eleştiriler de vardı.

Max Verstappen, yarış hafta sonunun açılış töreninde kendisini “palyaço” gibi hissettiğini dile getirmişti.

Verstappen’in açıklamaları hatırlatılan LecLerc, kendisi için sporun DNA’sının önemli olduğunu ve bu açılışın sadece burada yapılabileceğini de söyledi.

Leclerc, “Bence bunu burada yapmazsanız hiçbir yerde yapamazsınız. Benim için en önemli şey sporun DNA’sının aynı kalması. Ama böylesine bir şehirde bu tür etkinlik fırsatları değerlendirilmeli.”

“Yarışlara ilgi duymayan, ancak otomobilleri gerçek hayatta gördükten sonra ilgi duymaya başlayan insanları çekecek bir şeyler yapmalıyız. Önümüzdeki yıllarda potansiyel olarak çok daha fazla taraftar anlamına gelebilir.” dedi.

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, during opening ceremony

Las Vegas GP’sinin pahalı bilet fiyatları üzerinden sorulan soruya Leclerc, “Bu gerçekten iyi bir nokta. Umarım Formula 1 bu konuda çalışma yapıyordur. Çünkü şu an da inanılmaz derecede pahalı bir etkinlik. Ama bu sporu seven gerçek taraftarların yarışları izlemeye gücü yetmiyor.” dedi.