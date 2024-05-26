Leclerc: "Burada yarışıp kazanmak benim için bir hayaldi!"
Charles Leclerc, bir gün Formula 1 pilotu olmayı hayal etmesine sebep olan yarışı kazandığı için çok mutlu.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Leclerc, kendi evindeki Monako Grand Prix'si için hafta sonunun başından beri favori isimdi.
Daha önce burada yarış kazanamayan ve son galibiyetini 2022 yılında alan Ferrari pilotu, cumartesi günü pole pozisyonunu alarak yarışta pozisyonunu korudu.
78 turluk yarışın ardından Monakolu pilot, damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu.
Yarışın ardından Leclerc, "Bunu hiçbir kelime açıklayamaz."
"Bu çok zor bir yarıştı, sanırım daha önce iki kez pole pozisyonunda başlamam ve yarış kazanamamış olmamız bunu daha iyi açıklıyor."
"Açıkçası bu galibiyetin anlamı çok büyük. Bu, benim bir gün Formula 1 pilotu olmayı hayal etmeme neden olan yarıştı."
"Bitime on beş tur kala hiçbir şey olmamasını umuyorsunuz ve duygulanmaya başlıyorsunuz."
"Babam burada olmam için her şeyini verdi ve burada yarışıp kazanmam bizim için bir hayaldi, bu yüzden inanılmaz duygular içindeyim." şeklinde konuştu.
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