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Formula 1 Mexico City GP
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Leclerc: "Burada pole pozisyonu almamız büyük sürpriz olur"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Amerika'nın ardından Meksika GP'de pole pozisyonu mücadelesi vermelerinin büyük bir sürpriz olacağını söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc, Amerika GP'yi pek iyi bir şekilde noktalamasa da sıralamalarda pole pozisyonunu kazanmıştı.

Monakolu pilot, Meksika'da ilk günün lideri olan Max Verstappen'den 0.266 sn daha yavaştı ve 2. antrenman seansını 3. sırada tamamladı. Verstappen ve Leclerc arasına McLaren'dan Lando Norris girdi.

Austin'de zemin tahta plakasının aşırı aşınması nedeniyle diskalifiye edilen Leclerc için Cuma günü kötü geçmese de, Ferrari pilotu SF-23'ün sıralamalarda pole pozisyonu mücadelesi verebileceğinden emin değil.

F1TV'nin bu sezon ilk kez arka arkaya pole pozisyonu alma şansının olduğunu söylemesi üzerine Leclerc, "Pole pozisyonunu elde edersek büyük bir sürpriz olacak ama asla asla demeyin."

"Zor bir pist, turu bir araya getirmek çok zor ama bu hafta sonu biraz uzakta olduğumuzu hissediyorum. Hâlâ yapacak çok işimiz var."

"McLaren'ler son derece güçlü görünüyor, tabii ki Red Bull ve Max [Verstappen] çok güçlü görünüyor, sonra Mercedes'i okumak şimdilik biraz daha zor."

"Kendimize odaklandığımızda, üzerinde çalışmamız gereken alanların neler olduğunu biliyoruz ve umarım bu ileriye doğru bir adım atmamıza yardımcı olur." dedi.

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz ilk seansta yaşadığı hidrolik sorun nedeniyle zaman kaybetmesinin ardından 2. seansta 11. olabildi.

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