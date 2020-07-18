Leclerc: "Burada düzlük olmadığı için daha iyi görünüyoruz"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarını takım arkadaşı Sebastian Vettel'in ardında yedinci sırada bitirdi.

Genç sürücü seans sonrası şöyle dedi: "Evet, genel anlamda daha iyi hissediyorum. Bugün beşinci ve altıncı olduk. Sanırım yarış tempomuz, sıralama tempomuzdan biraz daha iyi. Umarım yarın takım için iyi puanlar kazanabiliriz."

"Birinci ve ikinci bölümde biraz zorlandım. Fakat üçüncü bölüm benim için daha iyi gitti. Üçüncü çizgiyi aldığımız için takım adına mutluyum."

"Güncellemeler hakkında bir şey söylemem zor çünkü bu pistte pek fazla düzlük yoktu. Şu anda virajlarda oldukça hızlıyız ve bundan ötürü bu hafta sonu biraz daha rekabetçiyiz."

"Düzlüklerde daha hızlı olmak için, araçtaki sürüklenmeyi biraz azaltıp azaltamayacağımıza bakacağız."

Leclerc, Avusturya ile kıyaslandığında genel anlamda daha mutlu olduğunu belirtti.

"Elbette bugün daha memnunum ve takım için mutluyum. Tabii ki pole pozisyonunda değiliz. Fakat Avusturya'daki sonuçları hatırlarsak, beşinci ve altıncı sıra kesinlikle olumlu."

"Kişisel açıdan zor bir gün oldu. 1. ve 2. bölümde aracı kullanmakta zorlandım, bazı hatalar yaptım. Üçüncü bölümde ise biraz daha iyiydim. Beşinci ile altıncı sıralardan başlayacağız ve yarış tempomuz daha güçlü görünüyor."

"Steiermark'taki yarışın ilk turunda olanları geride bıraktım ama hatalarımdan dersler çıkarıyorum. Yarın başlangıçta kesinlikle daha rahat olacağım."

"Genellikle yumuşak lastiklerlerle olan tempo, cuma gününden pazar gününe kadar biraz gelişiyor. Umarım bu, yarın orta lastiklerle başlayacak olan Racing Point ve Mercedes'e kıyasla bir avantaja sahip olmamıza yardımcı olur."