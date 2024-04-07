Leclerc: "Sıralamalarda sorun yaşamaya alışık değilim"

Ferrari, Avustralya GP'de yaktıkları dublenin ardından Japonya'ya büyük moralle geldi.

Ancak Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarış temposunun güçlü gözükmesine rağmen hafta sonu boyunca mutlu görünmedi.

Sıralama turlarında her şeyin normal olduğunu ama neden 8. olduklarını bilmediğini söylemişti.

Cuma günü yapılan 1. antrenman seansında da ortaya çıkan orta hamurdaki hızını yarışın ilk bölümünde ortaya koydu ve ilk 10 sırada tek pit yapan tek isim oldu.

Başlangıç pozisyonu göz önüne alındığında sonucun olabildiğince en iyisi olup olmadığı sorulduğunda Leclerc, "Evet, bugün yapacak daha iyi bir şey olduğunu sanmıyorum."

"Ama sadece bugüne bakarsam çok mutluyum, daha iyi yapabileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Hızımız gerçekten iyiydi, lastik yönetimi gerçekten iyiydi, iletişim gerçekten iyiydi."

"Ancak bir sürücü olarak, tüm hafta sonu boyunca her zaman olumsuzluklara bakmak zorundasınız. Avustralya'da da burada da yarış temposunda sorun yaşamadık."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sorun sıralama temposundaydı ki kariyerimde sıralama temposu üzerinde çalışmaya pek alışık değilim."

"Çünkü normalde cumartesi günü oldukça iyiyimdir."

"Ancak üst üste iki yarıştan beri lastikleri doğru pencereye yakalamakta zorlanıyorum."

"Şangay'a giderken ana odak noktam kesinlikle bu olacak. Doğru pencereyi, lastikleri geliştirmeye çalışmak ve onları bu pencerenin içine daha tutarlı bir noktasına oturtmak. Bunu yaptıktan sonra eminim sıralamalarda hızım geri gelecektir." dedi.

Grid pozisyonu stratejiyi belirleyip belirlemediği sorusuna Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse, başka bir yerden başlasaydım bile stratejimin oldukça benzer olacağını düşünüyorum."

"Çünkü orta lastiklerle gerçekten çok iyi hissediyordum. İlk stintte iyi bir iş çıkardım, bu yüzden gerçekten mutluydum. Yani muhtemelen aynı olurdu." dedi.

Sıralama turlarında zorlanmasının nedeninin lastikler olup olmadığı sorusuna Leclerc, "100%. 100%. Çünkü dediğim gibi, turlarım o kadar da kötü değildi."

"Dün attığım tur gerçekten çok iyiydi. Ancak lastiğin sağladığı yol tutuşu yeterli değildi."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bunun nedeni de bir önceki turda kötü bir iş çıkarmamdı ki bu çok sinir bozucu çünkü bir turu bitiriyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz."

"Ama aslında hiçbir yerde değilsiniz. Bu yüzden buna odaklanmalıyım. Çok küçük farklar var. Ancak, verileri iyi analiz ederek, Şangay'dan önce bir haftamız var, bir şeye odaklandığımda oldukça hızlı bir şekilde geliştiğime eminim."

"Bu yüzden çok endişeli değilim. Ama şimdi Şangay için bu adımı atmam gerekiyor." dedi.

Bu yıl yarış temposunda geçen yıla göre Red Bull'a çok daha yakın olmaları hakkında düşünceleri sorulan Leclerc, "Çok daha istikrarlı olduğumuzu düşünüyorum."

"Geçen yıl ayarlarda küçük bir hata yapıp yarışta tamamen kopmamız ve beklediğimizden çok daha uzakta olma senaryosu çok kolay gerçekleşiyordu."

"Bu yüzden araç yarışta çok daha sağlam, bu da bizim için güzel." dedi.

Pandemi nedeniyle beş yıldır gidilmeyen ve sıradaki yarış olan Çin GP hakkındaki fikirleri merak edilen Leclerc, "İlginç bir hafta sonu olacak."

"Her zaman olduğu gibi, sprint hafta sonunun oldukça zor olduğunu ve hataya yer olmadığını düşünüyorum." dedi.