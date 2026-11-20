Formula 1 Las Vegas GP
Leclerc: "Bugünden çıkarabileceğimiz bir sonuç yok"
Charles Leclerc, değişken hava koşulları ve yağmur nedeniyle zor bir cuma günü geçirdiklerini dile getirdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 13:20
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Las Vegas'ta yağışlı hava koşullarının etkili olduğu cuma gününü değerlendirdi.
Leclerc, pistin ıslak olması nedeniyle tüm takımların zorlandığını belirtirken, hafta sonunun geri kalanında kuru hava beklendiği için bugünkü verilerin belirleyici olmayacağını ifade etti.
Monakolu pilot, seansın ardından şöyle konuştu: "Değişken hava koşulları ve ıslak pist nedeniyle tüm takımlar için zor bir gündü."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Manuel Eletto
"Ancak hafta sonunun geri kalanında havanın kuru olması beklendiği için bugünden çıkarabileceğimiz pek bir sonuç yok."
"İlk antrenman seansında piste çıkmadık, ikinci antrenman seansında ise oldukça fazla tur attık. Bu turlar mevcut koşullarda aracı anlamamıza yardımcı oldu. Umarım bugün edindiğimiz bazı tecrübeler gelecekte işimize yarar."
"Yarın her şeyi yeniden değerlendireceğiz ve üçüncü antrenman seansında nerede olduğumuzu göreceğiz."
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- Motorsport.com Ekibi
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