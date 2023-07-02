Leclerc: "Bugün için kendime güveniyorum"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, pazar günkü yarış öncesinde kendisine güvendiğini ve iyi bir sonuç alma konusunda umutlu olduğunu söyledi.
Charles Leclerc, sprint sıralama turlarında ve sprint yarışında geride kalmış, bundan ötürü büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.
Ama daha sıcak ve kuru şartlarda iyi göründüğü için, pazar günkü yarışa umutla bakıyor.
Yarıştan kısa bir süre önce konuşan Leclerc, şöyle dedi: "Bugün kendime ve yapabileceğimiz şeylere oldukça güveniyorum."
"Cuma günü aracımdan memnundum, ki bu iyi bir şey. Bu pist için birkaç güncelleme hazırladık ve bunlar iyi performans gösterdi."
"Fakat şimdi bunların yarışta ne kadar iyi olduğunu görmemiz gerekiyor. Red Bull'a kıyasla yarış tempomuz zayıftı, bugün güncellemelerin işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz."
"Başlangıçta pozisyon kazanma fırsatı olacak ve bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım. Başlangıçta Max'i geçersem, onu ne kadar süre orada tutabilirim bilmiyorum. Ancak ilk üç tur önde kalabilirsem, o beni geçtikten sonra bile DRS bölgeleri sayesinde Max'e tutunabilirim."
"Birkaç strateji seçeneğimiz var fakat şu anda tüm detayları açıklamak istemiyorum! Göreceğiz."
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