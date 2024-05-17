Leclerc: "Bugün her şey sorunsuzdu ama yarın tetikte olmalıyız"

Ferrari, Red Bull ile arasındaki farkı kapatmak için bu hafta sonu bir güncellemeyle geldi.

Leclerc, İtalyan takımın en son araç geliştirmelerinden faydalanarak iki antrenmanda da zirvede yer aldı.

Monakolu pilot güncellemelerin beklendiği gibi çalıştığını açıkladı, ancak cumartesi günü beklenen rüzgar koşullarındaki değişimin işlerini zorlaştıracağı konusunda uyardı.

Leclerc, "Şimdilik her şey oldukça sorunsuz gitti. Araçla ilgili hislerim iyi ve geliştirmeler beklendiği gibi çalışıyor."

"Sorunsuz bir gün oldu. Bu yüzden evde olmak harika. Ferrari için burada olmak ve bu kadar çok desteğe sahip olmak her zaman özel bir duygu, bu hepimiz için çok şey ifade ediyor."

"Hafta sonu bu şekilde devam ederse harika olacak. Ancak yarın koşullar büyük ölçüde değişecek."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Rüzgar tamamen tersine dönecek ve bu da tüm araçlar üzerinde büyük bir etki yaratacak. Bu değişiklikler hakkında iyi bir öngörüde bulunmalıyız." dedi.

Ayrıca Leclerc, Ferrari'nin bu hafta sonu için beklentilerini yumuşattı ve geçişin zor olduğu bir pistte pist pozisyonunu korumanın hayati önem taşıyacağını kabul etti.

"Ayaklarımızı yere basmamız gerekiyor."

"Daha önce de söylediğim gibi, yarın pist koşullarında büyük değişiklikler olacak ve burada pist pozisyonu kesinlikle her şey demek. Bu yüzden sıralama çok önemli olacak."

"Yani hâlâ yapmamız gereken çok iş var. Yarın harika bir sıralama sonucu elde etmek için her şeyimizi vereceğiz."