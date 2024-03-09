Leclerc: "Bugün alabileceğimiz maksimum puanı aldık"

Yarışa 2. sırada başlayan Leclerc, startta yerini Sergio Perez'e karşı korumayı başarsa da 4. turda Red Bull pilotu öne geçti.

Leclerc yarışın sonuna kadar üçüncü sırada kalarak yarış sona erdiğinde podyuma çıkmayı başardı.

Ferrari aracının temposundan memnuniyetini dile getiren Monakolu, yarışta alabilecekleri maksimum puanı aldıklarını ekledi.

"Oldukça iyi bir tempomuz vardı çünkü en hızlı turu sonda attık ve DRS'den yardım aldım."

"Genel olarak hissiyat oldukça iyiydi. Biraz sıkıcı bir yarıştı çünkü Red Bull biraz fazla hızlıydı ve arkamızda bir boşluk vardı."

"Ancak bugün alabileceğimiz maksimum puanı aldık ve hedefimiz de buydu, bu yüzden bu harika."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the post Qualifying Press Conference Fotoğraf: Motorsport Images

"Burası kesinlikle sezonun en fiziksel yarış pistlerinden biri, özellikle de boyun için. Ayrıca çok sıcak ve çok zor olan yüksek hızlı virajlar var; ama sürüş yapmak eğlenceli."

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz, cuma günü geçirdiği apandisit rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Üçüncü antrenman itibariyle Sainz'ın yerine Oliver Bearman getirildi.

Sıralama turlarında 11. olan Bearman, iyi bir performans sergileyerek kendisini 7. sıraya taşımayı başardı.

Leclerc, Bearman'ın yeteneğini överek piste çıktığı andan itibaren harika bir performans gösterdiğini belirtti.

Ferrari pilotu, "Gerçekten inanılmaz bir iş çıkardı."

"Üçüncü antrenman seansından itibaren doğrudan tempoyu yakaladı ve sıralama turlarında da harika bir iş çıkardı: Q3'ü çok az farkla kaçırdı."

"Bugün inanılmazdı. F1'deki ilk yarışınızda, yeni bir araçla sadece üçüncü antrenman seansına katıldıktan sonra yedinci olmak son derece etkileyici. Eminim kendisiyle gurur duyuyordur."

"Herkes onun ne kadar yetenekli olduğunu fark etti ve eminim ki F1'e katılması an meselesi." dedi.