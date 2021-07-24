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Leclerc: "Budapeşte'de kazanacağımızı düşünmek fazla iyimser olur"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan takımın Macaristan'da galibiyete ulaşabileceğini düşünmüyor.

Leclerc: "Budapeşte'de kazanacağımızı düşünmek fazla iyimser olur"

Ferrari, Silverstone'da gerçekleştirilen yarışta sürpriz şekilde galibiyet mücadelesi verdi ve Charles Leclerc, damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki ilk podyumunu aldı.

Ferrari'nin uzun düzlüklere sahip olan ve turun büyük kısmının tam gaz geçildiği bu pistteki performansı dikkatlerden kaçmazken, Macaristan'ın yapısı gereği İtalyan takıma daha da uygun olacağı düşünülüyor.

Monako ve Bakü'de pole pozisyonunu kazanan Charles Leclerc, Macaristan'da galibiyet için çekişmeyi beklemediğini dile getirdi.

Leclerc, eğer fırsat varsa bunu kullanacağını ancak şu anda Red Bull ve Mercedes seviyesinde olmadıklarını da ekledi.

Leclerc, "İyimser olmak harika bir şey ve önceki üç yarışa sergilediğimiz iyi performanslardan sonra, hepimiz iyimser kalmak istiyoruz. Fakat yine de gerçekçi olmamız çok önemli."

"Takımın moralinin iyi olmasından memnunum ama bizim açımızdan, Budapeşte'de kazanmayı beklemek fazla iyimser olur."

"Sahip olduğumuz gücü objektif olarak değerlendirirsek, öndeki iki takımın hemen ardında yer almak beni memnun eder."

"Takım Silverstone'da inanılmaz bir iş çıkardı ve oradaki yarışın sonucu herkesi memnun etti. Fakat doğru yönde ilerlemeye devam etmek için hâlâ yapacak çok şeyimiz var."

"Zirveye dönmek kolay olmayacak ama bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Monakolu pilot, Silverstone'da galibiyet için mücadele etmeyi beklemediğini dile getirdi.

"Bu yarış hafta sonundan önce, bunu hayal bile edemezdik. Bu, takım olarak kaydettiğimiz ilerlemeyi ve yaptığımız olumlu çalışmayı gösteriyor. Kolay bir durum içerisinde değiliz ama takım, bunu iyi idare ediyor ve son derece iyi çalışıyor. Bunu, buradaki ikincilikle göstermiş olduk."

"Sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz çünkü düzenli olarak galibiyet için savaşmak istiyoruz. Bu yüzden, bu hafta sonu Lewis ile rekabet edebilmek harikaydı fakat yılın geri kalanında bunun olmasını bekleyemeyiz."

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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