Leclerc: "Bu yılki en iyi yarışım Silverstone'du"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sezonunu bitimine bir yarış kala şampiyonayı beşinci sırada götürüyor.

Son yarış Abu Dhabi GP öncesi konuşan Leclerc, şöyle dedi: "Beşincilik savaşının bittiğini düşünmüyorum. Sadece dört puan var ve her şey bu yarışın nasıl gittiğine bağlı olacak."

"Bu yüzden güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım rekabetçi olabiliriz, ki son üç yarış bizim için gayet iyi geçti. Geçen hafta tempo olarak çok iyi olmamıza rağmen şanssızdık. Bu hafta sonu umarım iyi bir yarış çıkarabilir ve şampiyonada beşinci olabiliriz."

Sezonu ise şöyle yorumladı: "Bu yıl genel anlamda mutluyum. Önemli puanlar kaybettiğimiz bazı yerlerde çok şanssızdım. Bunun hakkında konuşmayı sevmiyorum ama Monako, Budapeşte ve diğer yerler mesela benim için şanssız geçti."

"Geçen seneye baktığımızda, yıl bizim için zordu ama takım olarak doğru yöne gittik ve sonunda takım olarak iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Umarım gelecek yıldan itibaren çok daha fazlasını elde edebilirim."

"Strateji ve paketten en iyisini çıkarma anlamında artık en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi yeni paket üzerinde yapılacak pek çok şey var. Takım olarak iyi şekilde çalışıyoruz ve zayıf yönlerimizin neresi olduğunu biliyoruz, bunun üzerinde de çalışıyoruz. Geçen sene takım olarak kesinlikle çok geliştik."

Bu yılki en iyi yarışı sorulduğunda, "Bence Silverstone, bizim için çok güzel bir hafta sonuydu. Yarış hızı bile çok iyiydi ve sprint yarışının başlangıcından itibaren öndeydik. Yarış hızımız bizim için büyük bir sürprizdi, bu açıdan benim için en iyisi Silverstone'du." dedi.