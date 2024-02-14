Leclerc: "Bu yıl iki veya üç yarış kazanmak beni mutlu etmeyecek"

Geçen yılki 22 yarışın 21'ini Red Bull kazanmış ve Ferrari sadece bir galibiyet alabilmişti.

Geçen yılı Verstappen'in domine etmesinin, kendisi üzerinde baskıya neden olup olmadığı sorusuna Charles Leclerc, "Kesinlikle hayır. Daha fazla motivasyon veriyor, ki aslında ben her zaman son derece motive olmuşumdur."

"Dolayısıyla her zaman olduğumdan daha motive olmam çok zor. "

"Bu yüzden son derece motive ve zaferlere açım. 2023 benim için zafersiz geçti, bu yüzden podyumun en üst basamağına geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Yani tamamen motive olmuş durumdayım." cevabını verdi.

2019 ve 2022'de olduğu gibi bu yıl da 2 ya da 3 yarış kazanmaktan mutlu olup olmayacağı sorusuna Leclerc, "Hayır, bu yetmez. Mümkün olduğunca çok yarış kazanmak istiyorum. Yıl sonu geldiğinde sayım yaparız."

"Ne kadar rekabetçi olduğumuzu anlamak için ilk yarıştan sonra nerede olacağımıza bakmak gerekiyor. Fakat ilk yarıştan sonra nerede olacağımıza dair bir resim çizmek şimdilik çok zor."

"Benim hedefim 2 ya da 3 zafer değil. Mümkün olduğunca çok yarış kazanmak istiyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Ferrari

"Bence 2023 her ne kadar hayal kırıklığı yaratan bir sezondu ve bir bütün olarak bakarsanız, istediğimiz pozisyonlar için mücadele edemediğimizi görürsünüz. Yine de hayal kırıklığıyla geçen ilk yarıştan itibaren takımın çok iyi tepki verdiğini düşünüyorum. Özellikle sezonun ikinci bölümü gerçekten çok iyi geçti. Takımın yakaladığı ivme, takip ettiğimiz yön ve sezonun ikinci bölümünde aldığımız farklı kararlar gerçekten çok iyiydi ve bizi Red Bull'a çok hızlı şekilde yaklaştırdı."

"Hedefimiz kesinlikle güçlü bir temelle başlamak ve ardından sezon boyunca Red Bull'u mümkün olan en kısa sürede baskı altına almak için benzer bir ilerleme kaydetmek."

"İlk yarıştan itibaren onları baskı altına almak için yeterli olup olmadığını söylemek benim için imkansız. Fakat geçen yıl sezonun ikinci bölümünde gerçekten çok iyi çalıştık. Yönümüz net şekilde belirlendi ve şimdi ilk yarışta kendimizi nerede bulacağımızı görmemiz gerekiyor."

Kendisine şampiyonluk için bir son tarih belirleyip belirlemediği sorusuna Leclerc, "Sözleşmem uzun yıllara dayanıyor, dolayısıyla bu konuda ayrıntılara giremem."

"Bu yeni sözleşmenin hedefi birlikte şampiyonluk elde etmek. Fakat yine de her şey bu sözleşmeden sonra kendimi içinde bulacağım duruma bağlı; ayrıca Ferrari'yi çok ama çok seviyorum."

"Kariyerimdeki hedef Ferrari ile bir şampiyonluk kazanmak. Bunun için kesinlikle her şeyi yapacağım."

"Ayrıca yeni sözleşmemi daha yeni imzaladım, bu nedenle şu anda bu konuda konuşmak istemiyorum." cevabını verdi.