Leclerc: "Bu yıl en az bir yarış kazanmak istiyorum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu sezon takımla üçüncü yılına girdi ve ilk yarışta podyum mücadelesinin ciddi şekilde uzağındaydı.

Monakolu pilot, son zaferini 2019 İtalya Grand Prix'sinde aldı ve ayrıca uzun süredir podyuma da çıkamıyor.

Ferrari bu yıl iyi bir ilerleme kaydetmeyi başarsa da, Mercedes ve Red Bull ile olan farkı düşünüldüğünde, galibiyet ya da podyum için mücadele etmeleri normal şartlar altında pek de mümkün görünmüyor.

Kendisine finansal anlamda çok daha iyi bir teklif gelmesi halinde bunu kabul edip etmeyeceği sorusuna Leclerc, "Hayır. Çünkü Ferrari özeldir. Para önemli ama bu projeye çok inanıyorum ve çocukluğumda beri hayalini kurduğum ekiple sonuna kadar gitmek istiyorum. Burada kendimi harika hissediyorum ve belirlediğim hedeflere ulaşmak istiyorum. Ulaşana kadar da ayrılmayacağım." cevabını verdi.

Aracın şampiyonluk için yarışamayacak seviyede olduğu göz önüne alındığında, kendisini neyin tahmin edeceği sorusuna Leclerc, "En az bir yarış galibiyeti. Zor olacak ama bunu istiyorum. Zaferler beni mutlu ediyor ve her zaman bunun için savaşıyorum."

"Geride kaldığımda veya kazanacak hızda olmadığımda bile zaferi hedefliyorum. Dördüncü veya beşinci sıralarla ilgilenmiyorum." dedi.