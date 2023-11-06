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Formula 1 Brezilya GP
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Leclerc: “Bu yıl bize karşı hiç nazik değildi”

Brezilya GP’sinin formasyon turunda yarış mühendisini uyarmasına rağmen devam etmesi istenen Leclerc, kaderin cilvesinin kurbanı oldu.

Editör Burak Yasul
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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc’in kaderi Amerika kıtasında gerçekleşen art arda üç yarışta daha da kötüye gitti. ABD GP’sinde taban tahtasının aşırı aşınması sebebiyle diskalifiye edilen Ferrari pilotu, Brezilya Grand Prix’sine de formasyon turunda yaşadığı mekanik problem sebebiyle başlayamadı.

Yarışa Max Verstappen’in yanında ikinci sırada başlayacak olan Leclerc, yarış dışı kalmasıyla Pazar gününden puansız ayrıldı.

“Direksiyonu kaybettiğimde doğrudan pist dışına doğru gittim. Çünkü hidroliğim kalmamıştı. Bir hidrolik sorunu olduğunu sanmıyorum. Ne olduğunu biliyorum ama detayları sizinle paylaşamam. Sonra arka tekerlekleri kilitleyen bir motor sorunu oluştu, sonra spin attım ve bariyerlere çarptım. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu.”

Leclerc’in bu kara günü yarışın ilk turundaki kırmızı bayrakla kesildi. Kırmızı bayrağın çıktığı bölümde aracının pit alanına döndürülüp onarımları yapıldıktan sonra piste tekrar çıkması mümkün olmadı.

“Yaşadığımız kötü şansa rağmen, birazcık şansla beni tekrar piste gönderebileceklerini düşündüm. Ama bu yıl işler istediğimiz gibi gitmiyor.”

“Hiçbir şey yapamıyorum. Bu canımı yakıyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında otomobili tekrar hissetmeye başlamıştım. İyi bir hafta sonuydu bizim için, elimizden gelen her şeyi yaptık. Yola çıktık birkaç viraj sonra bitti. Bu yüzden gerçekten acı veriyor.” dedi.

Yarışın ardından Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur ise yarıştan sonra Leclerc’in yarış dışı kalmasıyla ilgili şu sözleri söyledi.

“Charles’ın hidrolik direksiyon sitemini ve motoru kaybetmesi talihsiz bir durum. Bu bir sistem arızası ve nedenini öğrenmek zorundayız. Yazık oldu. Charles ve takım için iyi bir fırsat olabilirdi.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

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