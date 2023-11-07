Leclerc: "Bu sorunları şimdi yaşamak, şampiyonluk için savaşırken yaşamaktan iyidir"

Sezonun şanssız isimlerinden birisi olan Charles Leclerc, Interlagos'taki yarışın formasyon turunda, araçtaki bir problemden ötürü spin attı ve yarışa veda etti.

Radyodan epey sinirli şekilde konuşan Leclerc, hayal kırıklığını gizlemekten zorlandı.

Takım radyosundan söylediği kötü şans sözleri sorulduğunda Leclerc, "Bilmiyorum, belki de anlık bir şeydir çünkü çok sinirliydim."

"Çünkü sezonun ikinci yarısında nihayet araca güvenmeye başlamıştım. Bugün yarışa ikinci sıradan başlıyorduk ve Pazar günkü yarış için bütün bir hafta sonunu feda etmiştik. Sonra pazar günü geliyor ve henüz altıncı virajda her şey bitiyor!"

"Bu yüzden çok hayal kırıklığına uğradım. Fakat yola devam etmeli ve son iki yarışa odaklanmalıyım, bir sürücü olarak yapabileceğim en iyi şey bu."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"Ancak sezon boyunca bu kadar çok fırsat kaybetmek sinir bozucu. Umarım bu yarıştan sonra da şampiyonadaki ikincilik savaşına devam edebiliriz."

"Yılın geri kalanı için tek motivasyon kaynağım bu çünkü geriye kalan şeyler çok da heyecan verici değil." cevabını verdi.

Yaşadığı pek çok aksilik göz önüne alındığında kendisini nasıl toparlayacağı sorusuna Leclerc, "Artık bu konuda oldukça iyiyim."

"Sabah uyandığım andan itibaren iyi olacağıma eminim fakat sezona dönüp baktığınızda Bahreyn'de, ceza aldığım Cidde'de ve burada çok fazla puan kaybedildiğini görüyorsunuz, ki bu da biraz sinir bozucu."

"Yine de elimden gelen bir şey yok." cevabını verdi.

Kötü şansıyla alakalı soru üzerine Leclerc, "Daha fazla sorun yaşadığınız sezonlar oluyor, daha az sorun yaşadığınız sezonlar da."

"Bu pozisyonlar için mücadele ettiğim bir sezonda çok fazla sorun yaşamayı, şampiyonluk için mücadele ettiğim bir sezonda yaşamaya tercih ederim."

"Yine de tabii ki bu tür sorunları hiç yaşamamayı tercih ederim. Haliyle bu hafta sonu bunu incelememiz ve bir daha olmaması için bugün neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışmamız gerekiyor." cevabını verdi.