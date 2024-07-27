Leclerc: "Bu sonucu beklemiyordum!"
Charles Leclerc, Belçika GP sıralama turlarında ikinci sırayı elde etmeyi beklemediğini söyledi.
Spa'da gerçekleşen sıralama turlarında Max Verstappen zaman tablosunun zirvesine yerleşirken, Ferrari pilotu Leclerc 0.6 saniye geride ikinci oldu.
Ancak Verstappen'in pazar günkü yarış için 10 sıra grid cezası olması sebebiyle Monakolu pilot, Belçika Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.
Seansın ardından konuşan Leclerc, "Geçen yılla tamamen aynı pozisyondayız ve bu iyi bir şey."
"Açıkçası bunu beklemiyordum. Zorlu koşullarda bile beklentilerimizin üzerinde performans sergileyebildik."
"Bu yüzden, cumartesi gününün takım için iyi bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yarına odaklanmamız gerekiyor."
"Eğer yağmur yağmasaydı muhtemelen Mercedes ile beşincilik mücadelesi verecektik. Ancak yağmur bize biraz yardımcı oldu."
"Gerçekten çok mutluyum, gridin ön kısmına geri dönmek çok güzel. Şimdi yapmamız gereken şey bu pozisyonu yarın iyi bir şekilde kullanmak."
"Yarın araca bindiğimde yapabileceğim en iyi şeyin ne olduğunu göreceğim ve elbette birinciliği korumaya çalışacağım." dedi.
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