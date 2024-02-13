Leclerc: "Bu sezon Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum!"
Charles Leclerc, 2024 sezonunda aldıkları galibiyetlerle Ferrari taraftarlarına bol bol tezahürat yaptırmak istediğini söyledi.
Ferrari, 2022 sezon başında şampiyonluk mücadelesi için favori olacak gibi görünse de sezon ilerledikçe performans kaybı yaşadı ve şampiyonluğu Red Bull kazandı.
Takımın 2023 sezonunda hedefi tekrar şampiyonluk mücadelesinde olmaktı ancak İtalyan takımı bunu başaramadı. Şampiyona ikinciliği çekişmesinde de Mercedes tarafından mağlup edildi.
2024 araç lansmanında konuşan Leclerc, yeni araç hakkında şunları söyledi: "Yeni araç harika görünüyor."
"Açıkçası, yeni aracı ilk kez görmek her zaman çok özel bir duygudur. Fabrikada aylarca süren sıkı bir çalışmalar, mühendislerle ileri geri tartışmalar sonunda aracı gözlerimin önünde görmek harika bir his."
"Renkler de çok güzel, araca biraz daha sarı ekledik ve tabii ki kırmızıyı hâlâ koruyoruz, bu yüzden gerçekten çok mutluyum."
Leclerc, 2024 aracının tasarlanmasında her yıl olduğu gibi zayıflıklara odaklandıklarını ve 2023'te yaşanılan zorlukların ortadan kalktığını dile getirdi.
Ferrari pilotu, "Simülatörde oldukça iyi hissettim."
"Araç geçen yıla kıyasla kesinlikle bir adım ileride. Her yıl yaptığımız gibi geçen yılki ana zayıflıklarımıza odaklanıyoruz ve şimdilik simülatördeki araç son derece iyi tepki veriyor."
"Ancak tabii ki önemli olan Bahreyn'de aracı ilk kez piste çıkardığımızda gerçek araçla ne kadar örtüştüğü. Bu, iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığımızı bize gösterecek çok önemli bir an olacak. Ama şu ana kadar her şey çok iyi."
"Geçen yılın takım için çok zor bir sezon olduğunu düşünüyorum, ancak son derece iyi çalıştık. Bu yıl daha iyi sonuçlar elde etmek için hangi yönde çalışmamız gerektiği çok açıktı ve eminim ki ekip harika bir iş çıkardı. Dolayısıyla, 2023'te karşılaştığımız birkaç zorluğun 2024'te artık olmayacağından eminim."
Yeni sezon beklentileri sorulduğunda ise Leclerc, sürekli olarak ön sırada yer alıp Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istediğini söyledi.
Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
"Bence üzerinde çalışmamız gereken ana alan, koşulların değişimine olan hassasiyetimizdi. Geçen yıl mükemmel koşullara sahip olduğumuzda çok güçlü olan, zirvede bir aracımız vardı. Ancak dış faktörler - sıcaklık, rüzgar hızı, kuvveti gibi - aracımız üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Rüzgarlı koşullarda çok zorlandığımız için bu aracı daha iyi ve kolay sürülebilir hale getirmek için bunu değiştirmek istedik. Bu da bu yıl için değiştiğini görmek istediğim bir şey."
"Ana rakiplerimize daha yakın olup olmayacağımızı tahmin etmek her zaman imkansızdır. Formula 1 tabii ki göreceli bir spor ama aynı zamanda kendimize de odaklanıyoruz. Ve bir yıldan diğerine, diğerlerine çok fazla odaklanmadan her zaman bir takım olarak neyi daha iyi yapabileceğimize bakmaya çalışıyoruz. Diğerlerinin gelişim açısından nerede olduğunu bilmiyoruz, bu yüzden piste çıkana kadar beklememiz gerekecek."
"SF-24'ün daha az hassas ve sürüşünün daha kolay olmasını bekliyoruz. Aracın birçok alanda ileriye doğru bir adım atacağını düşünüyorum. Simülatöre göre olmak istediğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum."
"Bu sezon hedefimiz her zaman ön sıralarda yer almak, yarış galibiyetlerini taraftarlarımıza adayarak onlara bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum."
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