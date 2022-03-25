Leclerc: "Bu seviyede kalmamız çok önemli"

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Ferrari, 2022 sezonuna beklendiği şekilde çok iyi başladı fakat yıl boyunca gelişim çok büyük olacağı için takımların kaydettiği ilerleme, şampiyonluk savaşında büyük rol oynayacak.

Suudi Arabistan GP öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Leclerc, şöyle dedi: "Şu anda şampiyona lideri olmayı hiç düşünmüyorum."

"Elbette orada olmak iyi hissettiriyor ne de olsa harika bir hafta sonu geçirdik. Fakat testten sonra sahip olduğumuz yaklaşımı sürdürmek istiyorum. Orada ilk yarışa gelmiştik, testten sonra çok iyi beklentiler vardı. Buna rağmen kendimize odaklanmaya çalıştık ve mümkün olan en iyi işi yapmaya odaklandık."

"Bu da benim burada kullanmak istediğim yaklaşım. Bu, başka bir pist, tamamen farklı özellikler barındırıyor."

"Bu yüzden ne kadar güçlü olduğumuzu görmemiz lazım. Red Bull ile mücadele o kadar yakın ki bir pistten diğerine her şey değişebilir. Bu nedenle bu hafta sonu için en iyi ayarları bulmaya odaklanmalıyız."

"Ancak zafer inanılmaz bir duygu. Bana güven veriyor çünkü hepimiz son birkaç yılda son derece iyi çalıştığımızı hissetsek de sonuçlar gelene kadar diğerlerinden daha iyi çalışıp çalışmadığınızı kesin olarak bilemiyorsunuz."

"Bahreyn'in sonucu, işleri doğru yaptığımızı ve doğru yönde, en iyi şekilde çalıştığımızı gösterdi. Bu, son birkaç yılda yaptığımız şekilde aynı yönde zorlamaya devam etmemiz ve aracı rekabetçi seviyede tutmamız konusunda güven veriyor."

"Şimdi bu seviyede kalmak için çalışmaya devam etmeliyiz."

Leclerc, yarıştan sonra Ferrari başkanı John Elkann ve Ferrari yönetiminden mesajlar aldığını söyledi.

"Evet bana mesaj gönderdiler. Belli ki sonuçtan ötürü mutluydular ama önümüzdeki birkaç aylık zaman diliminde ne yapmak istediğimiz konusunda net bir vizyonumuz var."

"İlk yarışın ardından rahatlamamalıyız. Burada kalmak için daha fazla çalışmalıyız. Yani evet mutluydular fakat hepimiz biliyoruz ki bu noktada kalmak için daha fazla zorlamak gerekiyor."

Ferrari'nin galibiyet şansı olması, iki pilot arasındaki gerilimin artmasına neden olabilir.

Carlos Sainz'la ilgili durum sorulduğunda Leclerc, "Bunun bir problem olacağını sanmıyorum. Kaskı takımda benim Carlos'u yenmek istediğim kadar o da beni yenmek istiyor fakat öte yandan bunun büyük bir fırsat olduğunun farkındayız."

"Bu yıl yapılacak bir kaza, geçen seneye kıyasla bize daha pahalıya patlayacak. Fakat bununla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Birbirimize çok fazla saygı duyuyoruz. Ayrıca pist dışında çok iyi bir ilişkimiz var ve bu da her konuda yardımcı oluyor. Bu yüzden sorun olacağını sanmıyorum." dedi.

Ayrıca Leclerc, Red Bull'un güçlü şekilde dönmesini bekliyor.

"En büyük rakibimizin kim olduğu zor bir soru. Bence Max ve Red Bull son derece güçlü görünüyor. Muhtemelen Bahreyn'de yaşadıkları küçük sorunları çözdüklerinde, en büyük tehdit olacaklar. Fakat bu, Carlos'un Max'ten daha güçsüz bir rakip olduğu anlamına gelmiyor. Genel anlamda söylüyorum, Red Bull'un çok güçlü olacağını düşünüyorum."

Leclerc son olarak dayanıklılık konusunda, "Dayanıklılık açısından kendimize oldukça güvendiğimizi söyleyebilirim. Bu, sorun olamayacağı anlamına gelmez. Fakat şu ana kadar herhangi bir sorunumuz olmadı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images