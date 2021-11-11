Leclerc: "Bu şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz"

Ferrari, Sochi'de Leclerc ve Türkiye'de Sainz ile geçtiği yeni motor güncellemesinin ardından performansını artırmaya başladı ve McLaren'e karşı markalar şampiyonasında üçüncülük için verdiği mücadelede öne geçmesinin yanında 13.5 puanlık fark açtı.

Bu farkın ona ne kadar rahatlık sağladığı hakkında soruları yanıtlayan Leclerc, "Çok fazla değil açıkçası - hâlâ her şeyi mükemmel yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Her şey birbirine çok yakın, McLaren'in güçlü olmasını bekliyoruz - hatta burada bizden biraz daha fazla güçlü olmalarını bekliyoruz."

"Bu nedenle kendimize odaklanmaya devam etmeliyiz, sezon sonuna kadar her şeyi mükemmel yapmaya çalışmalıyız."

"Ancak şurası da doğru ki takım olarak çok iyi bir noktadayız - son beş-altı yarışta çok iyi bir gelişim göstedik, bu da çok güzel bir şey. McLaren ile aramızda olan farkı kapattık, bu nedenle her şey iyi gözüküyor ancak %100'ümüzü vermeye devam etmeliyiz." dedi.

Takımın özellikle hangi alanlarda geliştiği hakkında soruları yanıtlayan Leclerc, "Bence en net olanı, bana Rusya'da getirilen, Carlos'a da Türkiye'de getirilen motor güncellemesi oldu."

"Bu, bizim bir adım ileri gitmemize yardımcı oldu ve böylece üçüncü sıra mücadelesinde bize destek verdi. En önemli olan bu ancak tabii ki de perde arkasında ayarlarla ilgili denediğiniz ve optimize etmek istediğiniz bir sürü şey var, araç her hafta sonu daha iyi oluyor ve şu anda bunu yapıyoruz." dedi.

Sezon öncesinde Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımın en düşük hedefinin şampiyonada üçüncü sırada olması olduğunu söylemişti. Leclerc'e, bunu başarmalarına az kalıp kalmadığı ve Ferrari'nin 2019'dan beri yarış kazanamamasının bunda ne gibi bir etkisi olduğu soruldu.

Konu hakkında konuşan Monacolu pilot, "Takımın bu sene yarış kazanmasının oldukça zor olacağı gayet netti. Birkaç sürprize şahit olduk - Monaco sıralamaları, Bakü sıralamaları - ki takım için bunlar çok güzeldi ve herkese doğru yöne gittiğimizi gösterdi; zorlu bir seneden sonra adeta doğru yönde olduğumuzu ortaya koydu."

"Aynı zamanda şu anda markalar şampiyonasında üçüncü olduğumuzu görmek de gayet güzel, ki sezon başındaki hedefimiz de buydu. Bu nedenle bence iyi bir şekilde ilerlediğimiz ortada ve bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.