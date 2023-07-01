Leclerc: "Bu şartlarda rahat hissetmedim"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, sprint sıralama turlarındaki soğuk şartlarda umduğunu bulamadığını söylüyor.
Charles Leclerc, sıralama turlarının başından itibaren iyi bir tur atmakta zorlandı ve az daha Q1'de eleniyordu.
Sonunda ancak altıncı olabilen Leclerc, cuma gününün tam tersi bir gün geçirmiş oldu.
Seans sonrası yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Q3'ü yönetme konusunda muhtemelen çok iyi bir iş çıkarmadım."
"Bir zorlama, bir soğutma ve tekrar zorlama turu istedim fakat belki de bir zorlama, iki soğutma ve ardından bir başka zorlama turu daha iyi olabilirdi."
"Tek soğutma turu yeterli değildi, lastiklerim aşırı sıcaktı ve bu yüzden ikinci turda yeterli yol tutuşa sahip değildim."
"Bu üzücü fakat yapacak bir şey yok. Açık konuşmak gerekirse sabah bu koşullarda hızım çok iyi değildi."
"Araç dünle kıyaslandığında çok daha zordu, bu da harika değil ama öğleden sonra yarış var ve altıncı sıradan neler yapabileceğimizi göreceğiz."
"Umarım ya tamamen kuru ya da tamamen ıslak olur çünkü bu şekilde yarı yarıya olursa, maalesef sadece tek bir yarış çizgisi olacak ve hiçbir şey yapamayacağız."
"Yine de, eğer hızımız iyi olursa ve hava kuruysa, o zaman kesinlikle geri dönebiliriz."
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