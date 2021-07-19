Leclerc: "Her yarışta bu performansı sergilememizi beklemeyin"

Ferrari, Britanya Grand Prix'sinin yıldızlarından biriydi ve Charles Leclerc, iyi bir startla beraber üçüncülüğü alırken, Max Verstappen ve Lewis Hamilton temasıyla ilk sıraya yükseldi.

Leclerc uzun süre lider gitti ve bitime üç tur kala Hamilton'ın kendisini geçmesiyle ikinci sırada finiş gördü.

Ancak Ferrari, genel olarak tüm yarışta, podyum için yeterli hıza sahipti ve bu performans hemen hemen herkesi şaşırttı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc şöyle dedi: "Yarı üzgün, yarı mutluyum. Hafta sonu başlamadan önce burada zafer için savaşmayı beklemiyorduk. Bu sonuç takımın ne kadar iyi çalıştığını gösteriyor."

"Sezonun başlangıcı bizim için kolay değildi ama çok çalıştık ve bugün ikinciliği kazandık. Yine de çaba göstermeye devam etmeliyiz çünkü düzenli olarak zaferler için savaşmak istiyoruz."

"Bugün Lewis ile rekabet edebilmiş olmamız harika fakat tüm yarışlarda bu rekabet seviyesinde olmamızı beklemeyin. Bun üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Bu, benim en iyi podyumlarımdan biri çünkü her turu kusursuz şekilde sürdüm ve en ufak bir hata dahi yapmadım. Yarışın ilk bölümünde motorla ilgili sorunlar başladığında, bana bu mücadele sona ermiş gibi geldi. Direksiyon üzerindeki çeşitli tuşlarla oynamak zorunda kaldım ve takımla bunun üstesinden geldik. Yarışın sonuna kadar güç ünitesiyle ilgili herhangi bir sorun daha yaşamadık."

Leclerc, henüz ön lastiklerin neden Fransa GP'de bu kadar performans kaybettiğini bilmediklerini de ekledi.

"Fransa GP'den sonra ön lastiklerde neden bu kadar sorun yaşadığımızı anlamaya çalıştık. Tüm soruların cevabını bulduğumuzu sanmıyorum. Burada lastiklerimiz çok daha iyi çalıştı fakat Fransa'daki zorlukların nedenini bulduğumuz için değildi."

"Takım tüm faktörleri anlamaya devam ediyor ve Silverstone'da harika performans göstersek de bu, Paul Ricard pistindeki sorunları unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Sorunların sebeplerini anladıktan sonra bir adım daha ileri gidebiliriz ve bu, bugün elde ettiğimiz sonuçları daha sık tekrarlamamıza yardımcı olacak."

Leclerc, sert lastiklerde orta lastiklere kıyasla daha mı kötü performans gösterdiği sorusuna, "Orta lastik bizim için şaşırtıcı derecede iyi çalıştı ve araç çok hızlıydı. Fakat sert lastikle de herhangi bir sorunumuz yoktu. Daha sert lastik genel olarak iyiydi ancak trafiğe girdiğimde, aracın arkasının daha çok kaydığını fark ettim ve ardından hızım biraz düştü. Faka her şeyin bizim için mükemmel olduğu anlarda bile, aynı lastikleri kullanan Lewis çok daha hızlıydı." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images