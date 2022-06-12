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Leclerc: "Bu kez 'işi tamamlamak' istiyorum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, arka arkaya dördüncü pole pozisyonunu kazanmasının ardından sonunda glaibiyete ulaşmak istiyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc: "Bu kez 'işi tamamlamak' istiyorum"
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Charles Leclerc, geride kalan sekiz yarışta altıncı kez pole pozisyonunu aldı ve arka arkaya pole pozisyonu sayını da dörde çıkardı. Yine de kazandığı son yarış 2022 Avustralya GP.

Bunun 2022'deki en tatmin edici pole pozisyonu olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Bilmiyorum. Monako da gayet tatmin ediciydi. Fakat cadde pistlerinde sınırları zorlamak ve duvarlara yakın olmak her zaman çok özel hissettiriyor."

"O noktada sınırda olduğunuzu biliyorsunuz ve yaptığınız her hatanın pahalıya patlayacağının farkındasınız. Adrenalin böyle bir durumda tavan yapıyor ve durum böyleyken pole pozisyonunda olmak harika."

"Attığım en hızlı turda daha fazlasını yapabilecekmiş gibi hissetmedim. İkinci virajda zaman kaybediyordum ama son turumda freni bıraktım ve her şeyin iyi olması için dua ettim.

"Gerçekten çok yakındı, ayrıca son viraj da zordu fakat genel anlamda rüzgarla ilgiliydi. Sonuç olarak turumdan çok memnunum."

Yarış temposundan ne kadar memnun olduğu sorusuna Leclerc, "İkinci antrenmanda gayet güçlü görünüyordu. Red Bull'a kıyasla yeterince güçlü olup olmadığını yarın göreceğiz."

"Sanırım yeni pakete geçtiğimizden beri durum farklı ve bence araç, yarışta eskisine nazaran daha iyi hissettiriyor. Yine de yarın bu soruya cevap bulmamız gerekiyor. Fakat hissiyat gayet iyi. Bu açıdan yarın için iyimserim."

"Artık işi bitirmek istiyorum. Son iki hafta sonunda aynı şeyi cumartesi günü söyledim fakat pazar yapamadık. Eğer yarın bunu başarabilirsek güzel olacak. Bakalım ilk birkaç turda işler nasıl gidecek? Liderliğimi korumaya çalışacağım." 

"Yarışta çoğu şeye lastikleri en iyi şekilde yönetmek karar verecek ve son iki yarışta bu anlamda iyi görünüyorduk." cevabını verdi."

Leclerc ayrıca yeni paketin çok iyi çalıştığını söyledi ve şunları ekledi: "Bu yeni paketi ilk kez deniyorduk ve bence pozitifti. Orta sektörde oldukça rekabetçiydik. Bu yeni paketimizden genel anlamda memnunuz, beklediğimiz gibi çalışıyor ve bunun olumlu olduğunu söyleyebilirim."

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