Leclerc: “Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk”

Silverstone’daki yarışın ilk turunda Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasında temas yaşanmasıyla, o sırada üçüncü sırada bulunan Leclerc liderliği ele geçirdi. Ferrari pilotu, yarışın büyük bir kısmı boyunca liderliğini korusa da bitime 2 tur kala Hamilton tarafından geçildi ve ikinci sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, her şeyini ortaya koyduğunu ve bu yüzden, son anda birinciliği kaybetmekten pek mutlu olmadığını söyledi.

“Evet, bence bu durumda %100 mutlu olmak çok zor ama inanılmaz bir yarış oldu. Her şeyimi ortaya koydum. Sadece %100’ümü değil, %200’ümü verdim. Her şeyimi verdim ama bu son iki turda yeterli olmadı. Lewis’i tebrik ederim, çok iyi bir iş çıkardı ve tribünlerde bu kadar taraftar görmek harikaydı. Aracı sürmekten keyif aldım ama sona doğru, biraz hız kaybettim.”

Bunun ardından Leclerc, aslında iyi bir performans göstereceklerini tahmin etmiş olsalar da bu kadar rekabetçi olmayı beklemediklerini de ifade etti.

“Evet, kesinlikle bunu beklemiyorduk. Sıralamalardan sonra iyi performans göstereceğimizi biliyorduk ama bu kadar da rekabetçi olmayı beklemiyorduk. Galibiyet için mücadele ediyorduk ki bu harikaydı ve orta hamurda çok hızlıydık. Ardından, sert hamura geçtik ve Mercedes’e kıyasla hız açısından geride kaldık ama genel anlamda alışık olduğumuzdan çok daha güçlüydük.”

Ayrıca Leclerc, takımını ve son zamanlarda gösterdikleri gelişmeyi de övmeyi unutmadı.

“Takım inanılmaz bir iş çıkarıyor ve onlardan çok gurur duyuyorum. Elbette bu tarz yarışlar herkesi sevindiriyor. Çok fazla çalıştık ve doğru bir şey yaptığımızı gördük. Kesinlikle doğru yönde ilerliyoruz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. En tepeye dönene kadar sorunsuz bir yolculuk olmayacak ama her şeyimizi ortaya koyacağız.”

Charles Leclerc, Ferrari SF21 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images