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Formula 1 / Rusya GP / Röportaj

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmamız şaşırtıcı"

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Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmamız şaşırtıcı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Charles Leclerc, Ferrari'nin Rusya GP'deki performansının "şaşırtıcı" şekilde iyi olduğunu ve bunun sebeplerini anlamaları gerektiğini söyledi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc 11. sıradan başladığı Rusya Grand Prix'sinde iyi bir performans ortaya koydu ve damalı bayrağı altıncı sırada görmeyi başardı.

Leclerc, hayal kırıklığı yaşadığı sıralama turlarının ardından sonucun kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

"Evet, son birkaç yarışa kıyasla bir adım ileri gittik. Tabii ki ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız. Bu sadece bir yarış, ama olumluydu. Yarışta bu kadar rekabetçi olmak takım için de sürpriz oldu. Çok iyi, ama bunun nedenini her zaman olduğu gibi anlamalıyız. "

"Bu sonucu kesinlikle beklemiyordum. Cuma günkü uzun sürüşlerde yavaştık, bu yüzden yarışta özel bir şey beklemiyordum. Ancak sonuç hoş bir sürpriz oldu. Altıncı sıra bugün olabileceğimiz en iyi yerdi."

"Zihinsel açıdan bakıldığında bizim için iyi bir sonuç oldu. Çünkü bu sonuç diğer araçlardan daha rekabetçi olduğumuzu gösteriyor. Özellikle çok rekabetçi olmadığımız Mugello'dan sonra bizim için iyi oldu."

"Hafta sonumuzdan memnunum, özellikle de kötü şekilde sürdüğüm Cuma gününden sonra bugün güzel bir adım attık."

"Bugün araçta olumlu işaretler gördüğümüz bir yarış vardı ve iyi bir sürüş çıkardım."

Leclerc, yarışı yumuşak lastikleri kullanmadan bitirdi.

Neden böyle yaptıkları sorusuna Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse yumuşak lastiği yarışın son bölümü için kullanamazdık çünkü sınırın biraz üzerinde olabilirdi. Bence doğru bir strateji uyguladık."

"Pit stop'ta biraz zaman kaybettik ve bu da bizi Ricciardo'nun gerisine düşürdü. Ama 'eğer böyle olsaydı şöyle olurdu' gibi cümlelerle bir yere varamazsınız. Bu şekilde de iyiydi.

Leclerc'in altıncılığı Ferrari'nin bu hafta sonu için hazırladığı yeni ön ve arka kanat güncellemesinin ardından geldi.

"Şimdilik takip ettiğimiz yön doğru gibi görünüyor. Şimdilik sadece küçük bir güncelleme yaptık ve bunun bu hafta sonu performans olarak ileriye doğru büyük bir adım atmamızı sağladığını sanmıyorum."

"Ama kesinlikle doğru yöne gittik. Nurburgring daha büyük bir güncelleme paketimiz olacak ve orada nerede olacağımızı göreceğiz."

"Takım zor bir sezon geçiriyor ve bazı pistlerde iyi olacağımızı düşünürken kötü performans gösteriyoruz. Sochi'de ise durum tam tersiydi. Burada beklediğimizden daha iyi performans gösterdik."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Alt-etkinlik Yarış
Lokasyon Sochi Autodrom
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari
Editör Giacomo Rauli

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