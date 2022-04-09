Leclerc: "Bu kadar hızlı olmayı beklemiyordum"

Haberi dinle

Ferrari pilotu Charles Leclerc, hafta sonu öncesinde Red Bull'un favori olduğunu söylese de, cuma gününden bu yana çok iyi bir tempo yakaladı ve pole pozisyonunun favorisi haline geldi.

Monakolu pilot, sıralama turlarında neredeyse hiç hata yapmadı ve harika bir son tur çıkararak pole pozisyonunu kazandı.

Bu, Leclerc'in bu yılki ikinci pole pozisyonuydu ve geçişin kolay olmayacağı düşünüldüğünde, oldukça değerli görünüyor.

Seansın ardından konuşan Leclerc, sevincini şöyle yansıttı: "Bu harika hissettirdi. Burası geçmişte bir sürücü olarak hep zorluk çektiğim bir pist oldu. Bilmiyorum, muhtemelen bana o kadar da uymuyor."

"Yine de bu hafta sonu gerçekten çok çalıştık. Üçüncü antrenman seansı benim için biraz dağınık geçti. Bazı iyi turlar atmayı başarsam da her şeyi bir araya getirmeyi başaramadım."

"Fakat üçüncü bölümünde ise her şeyi bir araya getirdim . Bu yüzden harika hissediyorum ve pole pozisyonundan başlayacağım için çok mutluyum."

Leclerc yine de pazar günü güçlü bir Red Bull bekliyor.

"Aracın yarış temposundaki hissiyatı güzel ama Red Bull dün ikinci seanstaki uzun sürüşlerde çok hızlıydı."

"Bugün sıralama turlarında bu kadar hızlı olmamıza yine çok şaşırdık. Yarın bence her şey mümkün. Sadece iyi bir başlangıç yapmamız lazım. Sonrasında umarım bu ilk sırayı koruyabiliriz."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images