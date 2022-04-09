Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Verstappen: "Bu hafta sonu kendimi iyi hissetmedim" Sonraki / Perez: "Q3'teki lastik stratejimize biraz pişmanım"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Leclerc: "Bu kadar hızlı olmayı beklemiyordum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Melbourne'ün geçmişte kendisine çok iyi uymadığını, bu yüzden pole pozisyonuna şaşırdığını dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc: "Bu kadar hızlı olmayı beklemiyordum"
Haberi dinle

Ferrari pilotu Charles Leclerc, hafta sonu öncesinde Red Bull'un favori olduğunu söylese de, cuma gününden bu yana çok iyi bir tempo yakaladı ve pole pozisyonunun favorisi haline geldi.

Monakolu pilot, sıralama turlarında neredeyse hiç hata yapmadı ve harika bir son tur çıkararak pole pozisyonunu kazandı.

Bu, Leclerc'in bu yılki ikinci pole pozisyonuydu ve geçişin kolay olmayacağı düşünüldüğünde, oldukça değerli görünüyor.

Seansın ardından konuşan Leclerc, sevincini şöyle yansıttı: "Bu harika hissettirdi. Burası geçmişte bir sürücü olarak hep zorluk çektiğim bir pist oldu. Bilmiyorum, muhtemelen bana o kadar da uymuyor."

"Yine de bu hafta sonu gerçekten çok çalıştık. Üçüncü antrenman seansı benim için biraz dağınık geçti. Bazı iyi turlar atmayı başarsam da her şeyi bir araya getirmeyi başaramadım."

"Fakat üçüncü bölümünde ise her şeyi bir araya getirdim . Bu yüzden harika hissediyorum ve pole pozisyonundan başlayacağım için çok mutluyum."

Leclerc yine de pazar günü güçlü bir Red Bull bekliyor.

"Aracın yarış temposundaki hissiyatı güzel ama Red Bull dün ikinci seanstaki uzun sürüşlerde çok hızlıydı."

"Bugün sıralama turlarında bu kadar hızlı olmamıza yine çok şaşırdık. Yarın bence her şey mümkün. Sadece iyi bir başlangıç yapmamız lazım. Sonrasında umarım bu ilk sırayı koruyabiliriz."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Bu hafta sonu kendimi iyi hissetmedim"
Önceki haber

Verstappen: "Bu hafta sonu kendimi iyi hissetmedim"
Sonraki haber

Perez: "Q3'teki lastik stratejimize biraz pişmanım"

Perez: "Q3'teki lastik stratejimize biraz pişmanım"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc ve Perez'e ceza çıkmadı, Tsunoda kınama aldı! Avustralya GP
Formula 1

Leclerc ve Perez'e ceza çıkmadı, Tsunoda kınama aldı!

WSBK Aragon: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak sezona podyumla başladı Aragon
World Superbike

WSBK Aragon: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak sezona podyumla başladı

Leclerc hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı! Avustralya GP
Formula 1

Leclerc hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Son Haberler

Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"
Formula 1 Formula 1

Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"

Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde
Formula 1 Formula 1

Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde

Avustralya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Avustralya GP öncesi: Yarış gridi

Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün
Formula 1 Formula 1

Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.