Leclerc: “Bu kadar geride kalmamı açıklayamıyorum”

Ferrari sürücüsü Leclerc, antrenman seanslarında iyi bir performans göstermişti. Ancak sıralama turlarında ilk bölümden itibaren oldukça yavaş kalan Monakolu sürücü, ancak 13. olabildi.

Telsizden bu durumu takıma birçok kez ileten Leclerc, temiz ve hatasız turlara rağmen neden bu kadar geride kaldığını açıklayamadı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Leclerc, “Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Özellikle sıralama turlarında nelerin yanlış gittiğini anlama konusunda oldukça iyiyim, güçlü yanlarımdan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Ancak bu seferki garipti.”

“Dört lastikte de yol tutuş yoktu. Kötü denge veya bunun gibi bir sorun da değildi. Sadece dört lastikte de yol tutuş konusunda zorlandım, bu yüzden bu konuda garip bir şey olup olmadığına bakmalıyız.”

“Eğer garip bir şey yoksa, neyi yanlış yaptığımı memnuniyetle anlamaya çalışacağım. Göreceğiz.”

“Bu durum antrenman turlarında yoktu. Her şeyi anlıyordum. Ancak sıralama turlarında, yalnızca ilk sektörde bile 0.5-0.6 saniye kaybediyordum. Ve bunun sebebi hakkında hiçbir fikrim yok.”

“Lastikler limitlerinde hissettirdi. Tura başlamadan önce aracı, lastikleri doğru aralığa mı getiremedim bilmiyorum. Şu an hiçbir fikrim yok, ancak bir açıklama bulmalıyız.”

“Temiz bir attığımı düşündüm. Ancak çok geride kaldığımı öğrenince kafam çok karıştı. Bir şeylerin yanlış gittiğinden eminim. İkinci bölümdeki ilk denemede Carlos’un bir saniye gerisindeydim. Bu oldukça dikkat çekici ve büyük bir fark ve bunu açıklayamıyorum.”

“Yarışta her şey mümkün. İstediğimiz lastikle başlayabileceğiz ve umarım bunun avantajını kullanabiliriz.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images