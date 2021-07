Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”

Ferrari, Fransa’da hayal kırıklığına uğratan bir yarışın ardından Steiermark Grand Prix’sinden etkileyici sonuçlar elde etti.

Charles Leclerc, ilk turda Gasly ile temas yaşadıktan sonra pite girmek zorunda kalsa da sonrasında önündeki araçları bir bir geçerek 7. sırada finiş gördü. Takım arkadaşı Carlos Sainz ise 12. sıradan start aldığı yarışta 6. olarak damalı bayrağa ulaştı. İki pilot da takımın yarış hızının oldukça güçlü olduğu konusunda hemfikirdi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari, and Charles Leclerc, Ferrari 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Avusturya’daki ikinci yarış öncesinde konuşan Leclerc, Fransa’da lastiklerle ilgili yaşadıkları sorunlardan sonra böylesine büyük bir adım atmayı beklemediklerini dile getirdi.

Leclerc, “Paul Ricard ve Avusturya arasında çok çalıştık ama elbette bu kadar büyük bir adım atmayı beklemiyorduk. Bu takımın çalışmalarının bir sonucu ancak hemen rahatlamamalıyız.”

“Paul Ricard’da ne kadar kötü bir sürprizle karşılaştıysak, geçen pazar da o kadar iyi bir sürprizle karşılaştık ama bu sonucu nasıl elde ettiğimizi anlamamız lazım.”

“Performansımıza yardımcı olan bazı şeyler anlamış olsak da henüz büyük resmi göremedik. Yine de bu performansı tüm yıl boyunca göstermeye çalışmalıyız.” yorumlarında bulundu.

Ardından Leclerc’e, Ross Brawn’ın “orta grup pilotlarının bazen daha sabırlı olması gerekiyor” yorumu göz önünde bulundurularak Gasly ile teması hakkındaki görüşleri ve tekerlek tekerleğe mücadelesini geliştirmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği soruldu.

Ferrari pilotu, “Bu olay kesinlikle bizi gridde geriye düşürdü. Sonrasında olaylara dönüp baktığımda, belki bundan kaçınmak için yapabileceğim şeyler olduğunu gördüm ama artık çok geçti. Tekerlek tekerleğe mücadeleden oldukça memnunum.”

"Bu her zaman sınırları zorlamak demek ancak son yarışa bakarsanız, büyük ölçüde hız kaybetmeden yarışa geri dönmemize yardımcı oldu. Bu, her zaman iyi bir dengedir. İlk turda olan şey biraz ileri gitti ama Pierre ile konuştum, her şey yolunda.”

Ayrıca Leclerc, geçtiğimiz günlerde simülatörde, 2022’de kullanılacak yeni aracı denedi ve ilk izlenimlerinden bahsetti.

"Çok farklı geliyor, bu yüzden gelişip gelişmediğimiz herkes için bir soru işaretidir diye düşünüyorum.”

“Dediğim gibi, bu çok farklı bir proje ve hâlâ çok erken, bu yüzden kimse bizim diğerlerine göre nerede olduğumuzu bilmiyor. Fakat üzerinde çalışıyoruz.”