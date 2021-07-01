Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Giovinazzi: "Araçtan her şeyi çıkarmalıyız"
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”

Ekleyen:

Ferrari pilotu Charles Leclerc, takımın Fransa ve Avusturya Grand Prix’si arasındaki zamanda çok çalıştıklarını ama bu kadar büyük bir ilerleme beklemediklerini söyledi.

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”

Ferrari, Fransa’da hayal kırıklığına uğratan bir yarışın ardından Steiermark Grand Prix’sinden etkileyici sonuçlar elde etti.

Charles Leclerc, ilk turda Gasly ile temas yaşadıktan sonra pite girmek zorunda kalsa da sonrasında önündeki araçları bir bir geçerek 7. sırada finiş gördü. Takım arkadaşı Carlos Sainz ise 12. sıradan start aldığı yarışta 6. olarak damalı bayrağa ulaştı. İki pilot da takımın yarış hızının oldukça güçlü olduğu konusunda hemfikirdi. 

Carlos Sainz Jr., Ferrari, and Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari, and Charles Leclerc, Ferrari
1/1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Avusturya’daki ikinci yarış öncesinde konuşan Leclerc, Fransa’da lastiklerle ilgili yaşadıkları sorunlardan sonra böylesine büyük bir adım atmayı beklemediklerini dile getirdi.

Leclerc, “Paul Ricard ve Avusturya arasında çok çalıştık ama elbette bu kadar büyük bir adım atmayı beklemiyorduk. Bu takımın çalışmalarının bir sonucu ancak hemen rahatlamamalıyız.”

“Paul Ricard’da ne kadar kötü bir sürprizle karşılaştıysak, geçen pazar da o kadar iyi bir sürprizle karşılaştık ama bu sonucu nasıl elde ettiğimizi anlamamız lazım.”

“Performansımıza yardımcı olan bazı şeyler anlamış olsak da henüz büyük resmi göremedik. Yine de bu performansı tüm yıl boyunca göstermeye çalışmalıyız.” yorumlarında bulundu.

Ardından Leclerc’e, Ross Brawn’ın “orta grup pilotlarının bazen daha sabırlı olması gerekiyor” yorumu göz önünde bulundurularak Gasly ile teması hakkındaki görüşleri ve tekerlek tekerleğe mücadelesini geliştirmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği soruldu.

Ferrari pilotu, “Bu olay kesinlikle bizi gridde geriye düşürdü. Sonrasında olaylara dönüp baktığımda, belki bundan kaçınmak için yapabileceğim şeyler olduğunu gördüm ama artık çok geçti. Tekerlek tekerleğe mücadeleden oldukça memnunum.”

"Bu her zaman sınırları zorlamak demek ancak son yarışa bakarsanız, büyük ölçüde hız kaybetmeden yarışa geri dönmemize yardımcı oldu. Bu, her zaman iyi bir dengedir. İlk turda olan şey biraz ileri gitti ama Pierre ile konuştum, her şey yolunda.”

Ayrıca Leclerc, geçtiğimiz günlerde simülatörde, 2022’de kullanılacak yeni aracı denedi ve ilk izlenimlerinden bahsetti.

"Çok farklı geliyor, bu yüzden gelişip gelişmediğimiz herkes için bir soru işaretidir diye düşünüyorum.”

“Dediğim gibi, bu çok farklı bir proje ve hâlâ çok erken, bu yüzden kimse bizim diğerlerine göre nerede olduğumuzu bilmiyor. Fakat üzerinde çalışıyoruz.”

 

paylaşım
yorumlar
Giovinazzi: "Araçtan her şeyi çıkarmalıyız"

Önceki haber

Giovinazzi: "Araçtan her şeyi çıkarmalıyız"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

3 s
2
Formula 1

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!

1 g
3
Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

8 s
4
Formula 1

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''

1 s
5
Formula 1

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”

9 dk
Son Haberler
Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”
F1

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”

9dk
Giovinazzi: "Araçtan her şeyi çıkarmalıyız"
F1

Giovinazzi: "Araçtan her şeyi çıkarmalıyız"

34dk
Gasly, Steiermark GP'de Leclerc'le olan temasının incelenmemesine şaşırmış
F1

Gasly, Steiermark GP'de Leclerc'le olan temasının incelenmemesine şaşırmış

1 s
Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''
F1

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''

1 s
Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor
F1

Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor

2 s
Son Videolar
Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Gasly: "Perez ile aynı seviyede performans gösterebilirim" Steiermark GP
Formula 1

Gasly: "Perez ile aynı seviyede performans gösterebilirim"

Alonso, 2024'ün sonuna kadar Alpine'de kalacağını düşünüyor Steiermark GP
Formula 1

Alonso, 2024'ün sonuna kadar Alpine'de kalacağını düşünüyor

Binotto: “Takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzel” Steiermark GP
Formula 1

Binotto: “Takımın hızlı bir şekilde tepki verdiğini görmek güzel”

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Formula 1 Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!
Formula 1 Formula 1

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar
Formula 1 Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”
Formula 1 Formula 1

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”

Gasly, Steiermark GP'de Leclerc'le olan temasının incelenmemesine şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Gasly, Steiermark GP'de Leclerc'le olan temasının incelenmemesine şaşırmış

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi
Formula 1 Formula 1

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi

Son Haberler

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”
Formula 1 Formula 1

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”

Giovinazzi: "Araçtan her şeyi çıkarmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "Araçtan her şeyi çıkarmalıyız"

Gasly, Steiermark GP'de Leclerc'le olan temasının incelenmemesine şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Gasly, Steiermark GP'de Leclerc'le olan temasının incelenmemesine şaşırmış

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.