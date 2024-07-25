Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Ferrari bu yıl ileriye doğru iyi bir adım atmasına rağmen tempo olarak hâlâ istenilen seviyede değil ve son yarışlarda zaman zaman dördüncü en hızlı takım konumuna düştüler.

Bu hafta sonu yapılacak Belçika GP öncesi konuşan Leclerc şöyle dedi: "Özellikle de son birkaç yarışta yaşadığımız sorunlar göz önüne alındığında bu hafta sonu nerede olacağımızı söylemek zor."

"Bu hafta sonu zıplama sorununun biraz daha fazla ortaya çıkacağına inanıyorum ve eğer çıkarsa, o zaman biraz daha fazla mücadele edeceğiz."

"Eğer bunu yapmazsak, o zaman oldukça güçlü bir hafta sonu geçirebileceğimizi düşünüyorum."

"Ancak bildiklerimize dayanarak, bizim için biraz daha zor geçecek bir hafta sonu olabileceği görüşündeyiz."

"McLaren şu anda ileriye doğru büyük bir adım attı ve sürekli olarak bizi yeniyor. Bu yüzden bu hafta sonu için onları hedeflemek zor olacak."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Ferrari

"Ancak, Mercedes ile yakın bir mücadele olacağını düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz sezonda, McLaren ve Red Bull'a karşı mümkün olduğunca az puan kaybedip, yeni parçaları araca koyduktan sonra -ki umarın yakında bunu yapacağız- o zaman bu iki takımla aramızdaki farkı kapatmaya çalışacağız."

Son güncellemelerle ilgili Leclerc, "Bu iki aşamaya ayrılıyor, ilki gerçekten olumlu, aracımızın potansiyelini tamamen en üst düzeye çıkardığımızı düşünüyorum ve bazı hafta sonlarında muhtemelen olması gerekenden daha iyi performans gösterdik, ki bu harikaydı."

"İkinci bölümde ise yeni parçaları ekledikten sonra, özellikle zıplama konusunda biraz daha zorlanmaya başladık, bu da bizi ayar açısından biraz daha fazla deneme yapmamız gereken rahatsız edici bir duruma soktu. Bunun bedelini sonuçlar ve puan anlamında fazlasıyla ödedik."

"Son birkaç yarışta zorlandığımız nokta buydu. Budapeşte bu açıdan daha temiz bir hafta sonuydu. Özellikle yarış temposu tarafında ilerledik ve şimdi bu yolda ilerlemeye devam etmeye çalışacağız." dedi.

Bu hafta sonu için nasıl bir araç planı olduğu sorusuna Leclerc, "Bir planımız var. Planın detaylarına girmeyeceğim ama elbette aklımızda farklı senaryolar var ve yarından sonra ne gibi sorunlarla karşılaşacağımızı göreceğiz."

"O zaman öğrendiklerimiz doğrultusunda bazı kararlar alacağız.

Galibiyet için neyin eksik olduğu sorusuna Leclerc "Bence zıplama sorununu tamamen ortadan kaldırdığımız anda gerçekten iyi bir performans seviyesine geri dönebiliriz."

"Gelişim yarışında bizi yavaşlatan şey bu. Şu anda odaklandığımız nokta da bu. Yani evet, zıplama ortadan kalktığında gerçekten gelişeceğiz."

"Bunun ileriye doğru büyük bir adım atmamıza yardımcı olacağını düşünüyorum." cevabını verdi.