Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"

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Hoş anılar bile Leclerc'in ilgisini çekmiyor gibi görünüyor. 12 ay önce Melbourne'de Sergio Perez'in 20 saniye önünde baskın bir zafer elde etmişti fakat bu yıl durumun çok farklı olduğu görüşünde.

Leclerc, perşembe günü yaptığı açıklamadı, "Bunlar güzel anılar ama artık bu yılı düşünmek zorundayız ve buraya on iki ay öncesine kıyasla çok farklı bir durumda geliyoruz."

"Performansımız geçen yılki kadar iyi değil ve olmak istediğimiz yere geri dönmek için çok çalışıyoruz."

"Geçen yıl burada hepimiz çok mutluyduk ama bunlar birer anı oldu. Bu hafta sonu mucize olacağını sanmıyorum."

"Sıralama turlarındaki performansımız hem Cidde'de hem de Bahreyn'de olumluydu. Tek turda rekabetçiydik paketimizden en iyisini elde edebiliyorduk."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

"Fakat yarışta daha fazla zorluk çektiğimizi biliyoruz, koşullar her değiştiğinde aracın sınırlarını daha da iyi görüyoruz ve buna odaklanmaya çalışıyoruz."

"Yine de -bu hafta sonu- yarıştaki tablonun oldukça benzer olacağını düşünüyorum."

"Amacımız her koşulda daha sağlam bir araca sahip olmak. Sıralamalarda maksimum yol tutuş olduğunda rekabetçiyiz fakat yarışta biraz yol tutuş kaybettiğimizde, durum gerçekten çok zor olmaya başlıyor ve biraz performans kaybediyoruz."

"Üzerinde çalışmamız gereken konu bu."