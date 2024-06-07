Leclerc: "Montreal'de hızlı olacağız fakat kimse hafta sonu öncesinde 'favori' olmak istemiyor"

Charles Leclerc, 2022'den beri ilk zaferini geçen hafta Monako’da aldı ve omuzlarından büyük bir yük kalkmış oldu.

Fakat Monakolu sürücü, kendisi için değişen bir şey olmadığını iddia ediyor.

Kanada GP öncesi konuşan Leclerc şöyle dedi: "Bence bir sürücü olarak bir sezondan diğerine her zaman gelişirsiniz. Ancak attığımız adıma baktığınızda, bu daha çok takıma ve araca bağlıydı."

"Sürücüler olarak böyle bir adım atamazsınız; atarsanız da bu geçen yıl oldukça kötü sürdüğünüz anlamına gelir!"

"Bu daha çok araca ve takım olarak yaptığımız sıkı çalışmaya bağlı. Bence son yedi-sekiz ayda araçta yaşadığımız sorunları çok hızlı bir şekilde ele almak için gerçekten iyi bir yaklaşım sergiledik."

"İşte bu yüzden bu dönemde en çok gelişme gösteren takım biziz."

"Kendimize odaklanmaya devam etmeli, başkalarına bakmamalı ve her detayı geliştirmek için çaba göstermeyi sürdürmeliyiz."

"Geçen yıldan bu yıla en büyük fark, aracın çok daha sürülebilir, hızlı ve gelişimine açık olması."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, medyaya konuşuyor Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Geride kalan yıllarda kazanmak için eksik olan şey, kazanacak kadar iyi bir araca sahip olmamaktı. Geçen yıl sıralamalarda zorlanıyorduk- aslında yarışta çok hızlıydık ama çok uzakta başlıyorduk. Bu yıl ise durum farklı.”

Lando Norris, Perşembe günü Kanada GP hafta sonu favorinin Ferrari olduğunu söylemişti.

Bu konuda Leclerc, "Her zaman bunu söylüyorlar, bir hafta sonu Helmut, diğer hafta Lando... Kimse bir hafta sonuna favori olduğunu duyarak girmek istemez."

"Bu yüzden bu hafta sonu %100 favori olduğumuzu düşünmek istemeyeceğim, aynı şey onlar için de geçerli. Bu yüzden topu en yakın rakiplerinize atmak en iyisi."

"Piste çıktığımızda gerçek tablo bu olmayabilir çünkü bu üç takım arasında o kadar yakın bir mücadele var var ki her şey çok daha iyi bir iş çıkarana bağlı olacak."

"Ayrıca bu hafta sonu burada yağmur yağacak ve bu araçlarla henüz yağmurda sürüş yapmadık, dolayısıyla her aracın bu koşullarda nasıl performans gösterdiğini göreceğiz."

"Son yarış da dahil olmak üzere, kerblerin ve tümseklerin oldukça büyük olduğu arka arkaya üç yarış yaptık. Burada tümsekler o kadar önemli değil, ancak kerblerin üzerindeki sürüş yine çok önemli."

"Bu yüzden bu yarışta da benzer bir eğilim olacak. Barcelona'dan itibaren Red Bull'un bir adım atmasını bekliyorum. Umarım durum böyle olmaz!"

"Ancak sezonun ilk bölümüne baktığımızda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum: Red Bull'un bir adım gerisinde olduğumuzu düşünürsek, o kadar da uzak değiliz ve çok fazla puan kaybetmedik."

"Bu en önemli şeydi. Şimdi sadece kendimize odaklanmaya devam etmeli, Red Bull için biraz daha normal olan pistlerde farkı kapatmak için mümkün olduğunca çabuk yeni parçalar getirmeli ve onları daha fazla baskı altına almalıyız."

"Daha önce de söylediğim gibi, Montreal gibi bir pist Red Bull'un güçlü yanlarına uymuyor. Bu yüzden bizim için bir fırsat daha olabilir. McLaren ve Red Bull ile çok yakın olacağız ve her şeyden en iyi şekilde faydalanmalıyız."

"Umarım hafta sonunun finali geçmiş yıllarda gördüklerimizden daha iyi olur."

"Şu anda aklım sadece burada, Monako'da olan her şeyi unuttum. Takım olarak iyi bir dönemdeyiz. Sadece Monako'yu kazandığımız için değil, yedi ya da sekiz aydan beri iyi çalışıyoruz"

Leclerc, hafta sonu için tercihinin sıralam aturlarının yağmurlu, yarışın ise kuru zeminde geçmesi olduğunu belirtti.