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Leclerc: "Bu hafta sonu biraz daha fazla zorlanacağız"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monza yarışının kendileri adına biraz daha zor geçmesini bekliyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari

Ferrari bu yıl bazı yarışlarda en iyi ikinci takım görünürken, bazı yarışlarda daha kötü performans sergiledi.

Fakat özellikle Monza, İtalyan ekip için iyi geçti ve bu da Charles Leclerc'in moralini yükselten bir durum.

Singapur GP öncesi konuşan Leclerc, "Monza'da özellikle zayıf yönlerimiz hakkında çok şey öğrendik."

"Düşük yere basma gücü gerektiren pistlerde daha güçlü olduğumuzu doğruladı, ki bu da bu hafta sonunun biraz daha zor olacağı anlamına geliyor."

"Ancak burada bize yardımcı olabilecek birkaç şey olabilir. Monza'dan sonra bu yıl iyi olabilecek daha fazla şey öğrendik. Tüm bu pozitif şeyler gelecek yılın aracını tasarlarken bize yardım edecek, ki bu pozitif bir şey."

"Zandvoort ve Monza'da çok şey öğrendik. Sezonumuzu kökten değiştireceğini düşünmesem de mevcut sezon için iyi bir şey. Bizim için ileriye doğru atılmış iyi bir adım."

"Gelecek yıl için de gerçekten iyi bir adım." dedi.

2024 aracının etkisi sorulduğunda Leclerc, "Öncelikle 2024 projesi bu yılki aracımızdan çok farklı."

"Tüm bunlar, öğrendiğimiz her şeyle birlikte, gelecek yıl için yaptığımız seçimlerin doğruluğunu gösteriyor."

"Ne kadar çok şey öğrenirsek, gelecek yılın aracında çalışmak o kadar kolay olacak."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

"Yani bu çok önemli. Sezon bitmeden önce bunu anlamak gerçekten çok iyi, çünkü önümüzde hâlâ birkaç yarışımız var. Bu sadece belki bu yönde biraz daha fazla ilerleyebiliriz." dedi.

Bu hafta sonu en çok neyden endişeli olduğu sorusuna Leclerc, "Bence genel performansla alakalı."

"Monza'da üçüncü sıra için mücadele ettiğimiz bir hafta sonundan gelip, Mercedes, McLaren ve Aston Martin ile en azından daha yakın olmamız gereken böyle bir hafta sonuna geçmek kolay değil."

"Her şeye baştan başlamamız gerekiyor." cevabını verdi.

Yeni aracın ne kadar farklı olacağı sorusuna Leclerc, "Henüz çok erken. Ben sadece Fred'in gelecek yıl için projenin çok farklı olduğunu söylediği sözleri aktarıyorum."

"Sürücüler olarak elbette bu yılki aracın zayıf yönlerinin neler olduğunu söylüyoruz, mühendisler çalışıyor. Bana geldiler ve gelecek yıl için yeni aracın oldukça farklı olacağını söylediler."

"Şimdi simülatörde aracı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde test etmeyi bekliyorum."

"Mevcut durum bazen zor olabiliyor ama sonunda, benim işim hangi durumda olursam olayım %100'ümü vermek."

"Elbette geçen yıl her hafta sonu galibiyet ve podyum için mücadele ettiğim durumlarda olmayı tercih ederdim. Fakat bu yıl durum böyle. Zandvoort ve Monza gibi hafta sonları iyi, çünkü gerçekten doğru yönde iyi adımlar attığınızı hissediyorsunuz."

"Bu da herkesi motive ediyor. Dolayısıyla buna ihtiyaç vardı. Ayrıca Monza'da takım için güçlü bir sonuç elde ettik."

"Yani tüm bunlar bize ekstra destek sağlıyor."

"Biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor ama sanırım bu herkes için aynı. Bunları test etmek için hâlâ simülatörümüz var."

"Bu yüzden gelecek yıl için heyecanlıyım. Bu süreçte, şu anda elimizde olanlarla mümkün olan en iyi işi yapmam gerekiyor."

Son olarak bu hafta sonu neler beklediği sorusunu, "Yani, hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Her şey çok çabuk değişiyor."

"Düşük yere basma gücünde güçlü olma eğilimindeyiz. Yüksek yere basma gücünde ise biraz daha tutarsızız."

"Yine de en sevdiğim pistlerden biri. Umarım en azından ikinci en güçlü takım olabiliriz." şeklinde cevapladı.

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