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Leclerc: "Bu galibiyete kesinlikle ihtiyacım vardı"

Sonunda şeytanın bacağını kırmayı başaran Ferrari pilotu Charles Leclerc, Avusturya GP'de aldığı zaferin ardından bu zafere çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
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Leclerc: "Bu galibiyete kesinlikle ihtiyacım vardı"
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Sezona bomba gibi başlayan Leclerc'in başı son birkaç yarıştır beladan ve şanssızlıktan kurtulmuyordu. Birçok yarışta zafere giderken sorun yaşayan Leclerc, en son galibiyetini tam 3 ay önce Avustralya'da almıştı.

Red Bull Ring'de şampiyona lideri Max Verstappen'i pist üstünde 3 kez geçen Leclerc, rahat bir galibiyete giderken takım arkadaşı Carlos Sainz'ın motor sorunuyla yarışa veda etmesi ve hemen sonrasında Leclerc'in gaz pedalında sorun yaşadığını ve 3. virajı dönmekte zorlandığını söylemesi, Leclerc ve Ferrari'nin bir kez daha endişelenmesine neden oldu.

Leclerc son turlarda Verstappen'in farkı kapatmasına engel olamasa da 1.5 sn farkla damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Yarışın hemen ardından konuşan Leclerc, "Gerçekten iyi bir yarıştı. Yarışın başında performansımız ortadaydı. Max ile iyi mücadelelerimiz oldu. Yarışın sonu inanılmaz zordu. Gaz pedalında sorun yaşıyordum. Düşük hızlardayken gaz pedalı %20, %30 takılı kalıyordu. Bu açıdan sıkıntılıydı. Ancak sonuna kadar durumu idare etmeyi başardık. Bu yüzden mutluyum."

"Bu galibiyete kesinlikle ihtiyacım vardı. Son 5 yarış hem benin hem de takım için inanılmaz zordu. Sonunda araçta performans olduğunu ve bunu başarabileceğimizi gösterdi. Bu inanılmaz. Sonuna kadar zorlamamız gerek." dedi.

Sainz'ın yolda kalmasının kendisini endişelendirip endişelendirmediğinin sorulması üzerine Leclerc, "Evet, tuhaf bir şekilde hemen hemen aynı anda sorun yaşadık. Bu yüzden tabii ki onun yaşadığı sorun aklımdaydı. Motor sorunu yaşamadığımı biliyordum çünkü gerçekten gaz pedalı tuhaf hissettiriyordu. İlk başta pedalın gelmesinde sorun varken sonradan sıfıra hiç gelmedi. Ancak evet, şanslıyım ki yarış sonuna kadar gidebildik." dedi.

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