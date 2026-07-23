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Formula 1 Macaristan GP

Leclerc: “Bu araçlarla aram pek iyi değil"

Macaristan GP basın toplantısında konuşan Leclerc, hem 2026 kurallarınına ve Spa’daki tartışmalı savunma hamlelerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Yeni güç ünitelerinin ve batarya yönetiminin pilotların ham yeteneğini kısıtladığını vurgulayan Leclerc, durumun F1'i yarışmaktan çok bir matematik denklemine dönüştürdüğünü söyledi: "Bu araçları sınırlara kadar zorladığınızda artık eskisi kadar ödüllendirilmiyorsunuz.”

“Çünkü sınırı birazcık bile aştığınızda veya patinaja düştüğünüzde, ileri gitmek yerine enerjinizi ve bataryanızı boşuna harcamış oluyorsunuz.”

“Bu durum pilotun sürüş üzerinde fark yaratma potansiyelini engelliyor; iş tamamen bir düşünce oyununa ve kendinizi sınırı zorlamaktan alıkoymakla ilgili olmaya başlıyor.” 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Açıkçası bu araçlarla aram pek iyi değil ama şartlar bu ve elimizdekileri en iyi şekilde kullanmak zorundayız.”

“Örneğin Spa’daki sıralama turlarında 1. virajı harika dönüp 0.15 saniye kazanmıştım ancak düzlükte batarya yüzünden 0.25 saniye kaybetmiştim.” 

“Virajda iyi performanslar sergilesem de batarya yüzünden günün sonunda yavaş kaldım. Bu durum pilotlar için sürüş keyfini büyük ölçüde düşürüyor."

Spa’da Oscar Piastri’ye karşı yaptığı agresif savunma nedeniyle eleştirilen ve Mercedes’in de Kimi Antonelli’ye uyarılarda bulunduğu olayı değerlendiren Leclerc, özeleştiri yaptı: "Sanırım Oscar’a hak veriyorum.” 

“Araç içindeyken tansiyon yüksek oluyor ve her türlü durumda kazanmaya veya avantaj elde etmeye çalışıyoruz. Ancak Oscar ile olan mücadelemizde meydana gelen temas biraz daha farklı bir durumdu.” 

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

“Her zaman o şekilde savunmalar yaparak yarışmak istemem; çünkü günün sonunda bu durum benim için de büyük bir risk taşıyor.”

“Rakibinize her zaman mümkün olan en küçük alanı bırakmaya çalışırsınız. Ancak oradaki savunmam sanırım biraz fazlaydı, Piastri'ye karşı çizgiyi aştığımı kabul ediyorum."

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