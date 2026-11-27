Formula 1 Katar GP
Leclerc: “Bu araçların sürüşü doğal değil”
Charles Leclerc, Katar GP öncesinde 2026 sezonununu değerlendirdi ve kalan son iki yarışta güçlü bir ivme yakalamak istediklerini belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 13:30
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Katar GP öncesinde yeni teknik kurallar altında geçen 2026 sezonunun genel değerlendirmesini yapan Charles Leclerc, yeni nesil Formula 1 araçlarının alışılmışın dışında bir sürüş karakterine sahip olduğunu bir kez daha belirtti.
Sezon ortasında bazı parçalarla uyum sorunu yaşadığını ancak takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarını söyleyen Ferrari pilotu, kalan iki yarışı güçlü geçirerek önümüzdeki sezona yüksek moralle girmek istediklerini dile getirdi: "Her pilot için çok zorlu bir sezon oldu.”
“Bu araçların sürüşü doğal değil, turun ilerleyen bölümlerinde neler olacağını önceden çok iyi tahmin etmeniz gerekiyor. Bazı pilotların bu durumdan diğerlerine kıyasla daha fazla etkilendiğini düşünüyorum ama buna uyum sağlamak da işimizin bir parçası.”
“Sezonun orta bölümünde aracın bazı parçalarına alışamadığım için kendimi pek rahat hissetmediğim çalkantılı bir dönem geçirdim. Ancak takım olarak iyi çalıştık ve şu an hem performans hem de araç içindeki hissiyatım açısından daha mutluyuz.”
“Kendimi iyi hissediyorum, gelecek yıla pozitif bir şekilde girebilmek için takım ve kendim adına kalan iki yarışı çok güçlü sonuçlarla tamamlamayı gerçekten çok istiyorum."
“Elimizden geleni yapacağız ve umarım bunu başarabiliriz.”
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
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