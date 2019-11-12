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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Leclerc, Brezilya'da yeni motora geçiyor, grid cezası alacak

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Leclerc, Brezilya'da yeni motora geçiyor, grid cezası alacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Kas 2019 12:16

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Charles Leclerc'in Brezilya GP'de yeni bir motora geçeceğini doğruladı.

Motorsport.com geçtiğimiz günlerde Ferrari'nin son iki yarış için Charles Leclerc'in aracına yeni bir motor takma kararı aldığını öğrenmişti.

Bugün açıklamalarda bulunan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Monakolu sürücünün yeni bir motora geçeceğini doğruladı.

22 yaşındaki sürücü, Brezilya GP için 10 sıralık bir grid cezası alacak çünkü sezon boyunca kullanılmasına izin verilen motor sayısını aştı.

Bundan ötürü de Ferrari'nin hafta sonu boyunca oldukça agresif olması bekleniyor.

Mattia Binotto, "Alabileceğimizi düşündüğümüz sonucu alamadan Austin'den ayrılmak sinir bozucuydu. Sebastian'la cumartesi günü arka arkaya yedinci pole pozisyonumuzu almayı ufak bir farkla kaçırdık ama en azından performans olarak her zaman oldukça rekabetçi olduğumuzu göstermiş olduk."

"Pazar günü Charles'ın ilk bölümdeki temposu vasattı ancak aracın performansı, ilk pit stoptan sonra normale döndü. Her şeyi ardımızda bırakmaya ve Brezilya'da baştan başlamaya çalışacağız."

"Austin'de cumartesi günü daha önce kullanılan ve daha az güçlü bir versiyona dönmek zorunda kaldığı için Charles yeni bir güç ünitesine sahip olacak."

"Bu da grid cezası alacağımız anlamına geliyor. Ama en azından Sao Paulo'da her zamanki performans seviyesine dönmek ve sezonu yükselen bir ivmeyle bitirmek için savaşçı ruhumuzla mücadele etmek istiyoruz."

"Aracın ilerleme kaydettiğinin doğrulanması ve kış tatiline o şekilde girmeye çalışmak son derece önemli olacak. Pilotlarımızın ve tüm takımın tamamen buna odaklı olduğunu biliyorum." dedi.

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I marshall spostano la monoposto di Charles Leclerc, Ferrari SF90

I marshall spostano la monoposto di Charles Leclerc, Ferrari SF90
1/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
2/15

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
3/15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
4/15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
5/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

La monoposto di Charles Leclerc, Ferrari SF90

La monoposto di Charles Leclerc, Ferrari SF90
6/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

La monoposto di Charles Leclerc, Ferrari SF90

La monoposto di Charles Leclerc, Ferrari SF90
7/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

La monoposto di Charles Leclerc, Ferrari SF90

La monoposto di Charles Leclerc, Ferrari SF90
8/15

Fotoğraf: Giorgi Piola

Il casco di Charles Leclerc, Ferrari

Il casco di Charles Leclerc, Ferrari
9/15

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, and Sebastian Vettel, Ferrari, talk after Qualifying

Charles Leclerc, Ferrari, and Sebastian Vettel, Ferrari, talk after Qualifying
10/15

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, and Charles Leclerc, Ferrari, weigh in after Qualifying

Sebastian Vettel, Ferrari, and Charles Leclerc, Ferrari, weigh in after Qualifying
11/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90 precede Sebastian Vettel, Ferrari SF90 e Alexander Albon, Red Bull RB15, alla partenza della gara

Charles Leclerc, Ferrari SF90 precede Sebastian Vettel, Ferrari SF90 e Alexander Albon, Red Bull RB15, alla partenza della gara
12/15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
13/15

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90 precede Sebastian Vettel, Ferrari SF90, alla partenza della gara

Charles Leclerc, Ferrari SF90 precede Sebastian Vettel, Ferrari SF90, alla partenza della gara
14/15

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
15/15

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Lokasyon Autódromo José Carlos Pace
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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