Leclerc, Brezilya'da yeni motora geçiyor, grid cezası alacak

Motorsport.com geçtiğimiz günlerde Ferrari'nin son iki yarış için Charles Leclerc'in aracına yeni bir motor takma kararı aldığını öğrenmişti.

Bugün açıklamalarda bulunan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Monakolu sürücünün yeni bir motora geçeceğini doğruladı.

22 yaşındaki sürücü, Brezilya GP için 10 sıralık bir grid cezası alacak çünkü sezon boyunca kullanılmasına izin verilen motor sayısını aştı.

Bundan ötürü de Ferrari'nin hafta sonu boyunca oldukça agresif olması bekleniyor.

Mattia Binotto, "Alabileceğimizi düşündüğümüz sonucu alamadan Austin'den ayrılmak sinir bozucuydu. Sebastian'la cumartesi günü arka arkaya yedinci pole pozisyonumuzu almayı ufak bir farkla kaçırdık ama en azından performans olarak her zaman oldukça rekabetçi olduğumuzu göstermiş olduk."

"Pazar günü Charles'ın ilk bölümdeki temposu vasattı ancak aracın performansı, ilk pit stoptan sonra normale döndü. Her şeyi ardımızda bırakmaya ve Brezilya'da baştan başlamaya çalışacağız."

"Austin'de cumartesi günü daha önce kullanılan ve daha az güçlü bir versiyona dönmek zorunda kaldığı için Charles yeni bir güç ünitesine sahip olacak."

"Bu da grid cezası alacağımız anlamına geliyor. Ama en azından Sao Paulo'da her zamanki performans seviyesine dönmek ve sezonu yükselen bir ivmeyle bitirmek için savaşçı ruhumuzla mücadele etmek istiyoruz."

"Aracın ilerleme kaydettiğinin doğrulanması ve kış tatiline o şekilde girmeye çalışmak son derece önemli olacak. Pilotlarımızın ve tüm takımın tamamen buna odaklı olduğunu biliyorum." dedi.