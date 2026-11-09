Formula 1 Sao Paulo GP

Leclerc: "Brezilya'da araç tam bir felaketti!"

Charles Leclerc, Sao Paulo Grand Prix'sindeki yağışlı hava koşullarında Ferrari'sinin adeta 'felakete' dönüştüğünü söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 13:30

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Charles Leclerc, motor kaynaklı grid cezası nedeniyle pazar günkü yarışa 14. sıradan başladı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton da aynı sebepten 20. sıradan start almıştı.

Ancak Hamilton yarışın ilk bölümünde önemli ilerleme kaydederken Leclerc ön sıralara tırmanmayı başaramadı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, lastiklerini ideal çalışma sıcaklığına getirmekte zorlandığını ve bunun yarıştaki yükselişini olumsuz etkilediğini belirtti.

Monakolu pilot, "İlk bölümdeki tempomuz korkunçtu, özellikle startta lastikleri çalışma sıcaklığına getirmekte inanılmaz derecede zorlandık."

"Aracı sürmek neredeyse imkansızdı. Lewis bunun bir yolunu buldu çünkü inanılmaz bir start aldı. Ben ise adeta buz üzerinde araç kullanıyor gibi hissettim."

"Daha sonraki bölümde tempom vardı ancak temiz havada sürüş yapma şansı bulamadık, düzlüklerde de çok fazla zaman kaybettik."

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Ama sabırlı davranıp doğru kararları vererek ilk üç takımın arkasında yedinci sırada finiş görmeyi başardık." dedi.

Leclerc yarışı yedinci sırada tamamlamasına rağmen Liam Lawson ile yaşadığı temas nedeniyle aldığı beş saniyelik zaman cezasının ardından sekizinci sıraya geriledi.

Leclerc, Ferrari'nin gelecekte yağışlı hava koşullarındaki sorunlarını kapsamlı şekilde incelemesi gerektiğini vurguladı.

"Öğreneceğimiz çok şey var. Sıralama turları açısından değerlendirebileceğimiz ve daha iyisini yapabileceğimiz pek çok nokta bulunuyor."

"Yarışta, hatta sıralama turlarında bile yağmur başladığında kendimizi adeta yazı tura atıyormuşuz gibi hissediyorum: Ya doğru tarafta kalıyoruz ya da yanlış tarafta."

"Aracı sürmek tam bir felakete dönüşüyor. Bu konuda yapmamız gereken çok iş var."

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- Motorsport.com Ekibi

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