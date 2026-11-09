Formula 1 Sao Paulo GP
Leclerc: "Brezilya'da araç tam bir felaketti!"
Charles Leclerc, Sao Paulo Grand Prix'sindeki yağışlı hava koşullarında Ferrari'sinin adeta 'felakete' dönüştüğünü söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 9 Kas 2026 13:30
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Charles Leclerc, motor kaynaklı grid cezası nedeniyle pazar günkü yarışa 14. sıradan başladı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton da aynı sebepten 20. sıradan start almıştı.
Ancak Hamilton yarışın ilk bölümünde önemli ilerleme kaydederken Leclerc ön sıralara tırmanmayı başaramadı.
Yarışın ardından konuşan Leclerc, lastiklerini ideal çalışma sıcaklığına getirmekte zorlandığını ve bunun yarıştaki yükselişini olumsuz etkilediğini belirtti.
Monakolu pilot, "İlk bölümdeki tempomuz korkunçtu, özellikle startta lastikleri çalışma sıcaklığına getirmekte inanılmaz derecede zorlandık."
"Aracı sürmek neredeyse imkansızdı. Lewis bunun bir yolunu buldu çünkü inanılmaz bir start aldı. Ben ise adeta buz üzerinde araç kullanıyor gibi hissettim."
"Daha sonraki bölümde tempom vardı ancak temiz havada sürüş yapma şansı bulamadık, düzlüklerde de çok fazla zaman kaybettik."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Ama sabırlı davranıp doğru kararları vererek ilk üç takımın arkasında yedinci sırada finiş görmeyi başardık." dedi.
Leclerc yarışı yedinci sırada tamamlamasına rağmen Liam Lawson ile yaşadığı temas nedeniyle aldığı beş saniyelik zaman cezasının ardından sekizinci sıraya geriledi.
Leclerc, Ferrari'nin gelecekte yağışlı hava koşullarındaki sorunlarını kapsamlı şekilde incelemesi gerektiğini vurguladı.
"Öğreneceğimiz çok şey var. Sıralama turları açısından değerlendirebileceğimiz ve daha iyisini yapabileceğimiz pek çok nokta bulunuyor."
"Yarışta, hatta sıralama turlarında bile yağmur başladığında kendimizi adeta yazı tura atıyormuşuz gibi hissediyorum: Ya doğru tarafta kalıyoruz ya da yanlış tarafta."
"Aracı sürmek tam bir felakete dönüşüyor. Bu konuda yapmamız gereken çok iş var."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Verstappen, 21. sıradan başladığı São Paulo mücadelesini nasıl podyumda bitirdi?
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Verstappen öfkeli: "Yarışın %85'ini s*** bir araçla geçirdim!"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
3 s
Verstappen öfkeli: "Yarışın %85'ini s*** bir araçla geçirdim!"
Piastri, McLaren'ın gelişiminden memnun: "İyi bir yarış geçirdik"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
5 s
Piastri, McLaren'ın gelişiminden memnun: "İyi bir yarış geçirdik"
Resmi: Antonelli, Sao Paulo GP sonrası beş saniye ceza aldı
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
5 s
Resmi: Antonelli, Sao Paulo GP sonrası beş saniye ceza aldı
Son Haberler
Leclerc: "Brezilya'da araç tam bir felaketti!"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
1 dk
Leclerc: "Brezilya'da araç tam bir felaketti!"
Verstappen, 21. sıradan başladığı São Paulo mücadelesini nasıl podyumda bitirdi?
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
41 dk
Verstappen, 21. sıradan başladığı São Paulo mücadelesini nasıl podyumda bitirdi?
2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nda yağmurlu sezon finali
GENEL
Genl GENEL 46 dk
2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nda yağmurlu sezon finali
Kubica, AF Corse'a veda etti: "Sarı renklerle son yarışımdı"
WEC
WEC WEC
Monza
1 s
Kubica, AF Corse'a veda etti: "Sarı renklerle son yarışımdı"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol