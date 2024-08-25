Leclerc: "Böyle bir hafta sonunun ardından podyuma çıkacağımı hiç düşünmemiştim!"

Ferrari bir süredir bekleneni veremiyor ve Red Bull, McLaren ve Mercedes'e kıyasla geride kalıyordu. Sıralama turlarında Carlos Sainz Q2'de elenirken, Charles Leclerc ise ancak 6. olabilmişti. Ancak Leclerc bugün güçlü bir performans göstererek podyumun son basamağına ulaşmayı başardı.

Charles Leclerc Hollanda GP'sini üçüncü sırada tamamladıktan sonra şunları söyledi:

"Çok şaşırdım! Genelde üçüncülükten pek memnun olmam ama bugünkü yarışla, takım için zor bir hafta sonunda yaptığımız işten son derece memnun olabiliriz."

"Cuma gününden itibaren yarışa kadar zorlandık. Yarışta biraz daha hız bulduk, mükemmel bir strateji uyguladık. İki rakibimizi erken pit- stop stratejisiyle geçtik ve onları arkamızda tutmayı başardık. Takım için gerçekten güçlü bir yarış oldu."

“Takım için bu kadar zor geçen bir hafta sonunun ardından podyuma çıkacağımı hiç düşünmemiştim.”