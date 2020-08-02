Leclerc: "Bottas'ın sorun yaşadığını duyduğum an yavaşladım"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dördüncü sıradan başladığı yarışta iyi bir performans sergiledi ve yarışı genel olarak dördüncü götürdü.

Anca son bölümde Valtteri Bottas lastik patlattı ve Leclerc üçüncülüğe çıktı.

Monakolu sürücünün son turlarda tempo kaybı yaşadığı görülebiliyordu ve Daniel Ricciardo yarışı Leclerc'in hemen ardında tamamladı.

Yarışı yorumlayan Leclerc, "Valtteri'nin bir lastik problemi olduğunu duyduğum anda hemen yavaşladım. Sonrasında önce Carlos'un sonra da Lewis'in sorunları vardı."

"Bu yüzden şanslıydık. Fakat bunun ötesinde kendimize bakarsak bugün en iyisini yaptığımızı düşünüyorum."

"Lastikleri en başından sonuna kadar yönettiğim için çok mutluyum. Aracın dengesinden çok memnunum. Evet, aracın potansiyeli ve performansı olmasını istediğimiz yerde değil, ama bugün her fırsatı değerlendirdik ve bugün çok mutluyum." dedi.

Pirelli, Britanya'daki ikinci yarışta daha yumuşak lastiklere sahip olacak ve bu da bazı endişelere neden oluyor.

Leclerc bu konuda ise şöyle dedi: "Diğerlerinin neden lastiklerle ilgili sorunlar yaşadığını bilmiyorum. Belki de pistteki parçalarla ilgilidir. Ama bana öyle geliyor ki Lewis ve Valtteri'nin problemleri farklı yerlerde başladı. Belki bir sonraki yarış için lastik seçimi yeniden gözden geçirilebilir. Ama yine de emin değilim. Pirelli durumu analiz edecek."