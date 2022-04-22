Leclerc: "Bizim için özel bir hafta sonu olacağına eminim"

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Ferrari, zor geçen senelerin ardından 2022 sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı. F1-75 şu ana kadar en iyi araç gibi gözüktü ve ilk üç yarışın ikisini kazanan Charles Leclerc, büyük bir farkla şampiyona lideri konumunda yer alıyor.

Bu hafta sonu Emilia-Romagna GP ile Formula 1'in Imola'ya döneceğini düşünürsek bu daha da anlam kazanıyor, nitekim burası Ferrari'nin kendi evi.

Böylesine güçlü bir konumda Imola'ya dönmekten ötürü mutluluğunu gizleyemeyen Charles Leclerc, yine de temkini elden bırakmadı.

Leclerc, "Epey heyecanlıyım. İlk üç yarışın ardından her şey istediğimiz gibi gidiyor ve görünüşe göre oldukça güçlü bir aracımız var."

"Böyle bir araçla Ferrari'nin kendi evine dönüyoruz, çok özel olacağına eminim. Fakat bizim için en önemli şey aşırıya kaçmamak. İşimize odaklanmalı ve iyi bir hafta sonu geçirmeyi hedeflemeliyiz."

"Şimdilik yaklaşımımı değiştirmek konusunda düşünmemeye çalışıyorum. Eğer halen aynı konumda bulunursak muhtemelen yedi sekiz yarış içinde hem bunu hem de şampiyonayı düşünmeye başlarım. Fakat şu an bunun için çok erken." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İtalyan takım, Sebastian Vettel ile şampiyonluğa oynadıkları 2018 sezonundan sonraki üç seneyi şampiyonluk mücadelesinden uzakta geçirdi. 2019 Singapur'un ardından 2 sene zafere ulaşamayan takım, 2020'de takımlar şampiyonasını altıncı, 2021'de ise dördüncü sırada tamamladı.

Tüm bu hatalardan ders alan Ferrari artık yeniden zirvede ve Charles Leclerc, takımın yerinin burası olduğunu ve zor zamanların onları güçlendirdiğini söylüyor.

"Burası kesinlikle Ferrari'nin olması gereken yer. Geçtiğimiz iki sene boyunca Ferrari'nin zirveden koptuğunu görmek epey üzücüydü fakat çok çalıştık ve kolay geçmeyen bu iki yılda çalışma şeklimizi büyük ölçüde değiştirdik, bu da bizi daha güçlü kıldı.

"Artık üç yıl öncesine göre çok daha hazır hissediyorum. Takım olarak zirvede kalabilecek kadar güçlendik, bu da bana sezonun geri kalanı için güven veriyor."

"Ben de sadece işime odaklanıyorum, bu sayede hem kendime daha çok güveniyorum, hem de rahatlıyorum. Takımın yarışa %200 hazır olması için kesinlikle her şeyi yaptığımı bilmek beni rahatlatıyor. Yöntemim bu."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

Ferrari'nin şu ana kadar tek zayıf karnı ise düzlük hızı oldu, bu konuda Red Bull araç karakteristiğinden ötürü bir adım önde.

Leclerc, Ferrari'nin sahip olduğu sürtünme seviyelerinden memnun olup olmadığı sorulduğunda, "Bu, araştırdığımız ve hafife alamayacağımız bir şey."

"Cidde'de ve daha az belirgin olmakla birlikte Avustralya'da bu durumdan muzdariptik. Bu yüzden, bazı pistlerde daha az düzlük hızına sahip olmanın bedelini ödemek zorunda kalabileceğimizi düşünüyorum. Araştırmamız sürüyor ve gelecekte muhtemelen diğer pistler için farklı ayarlar deneyeceğiz." dedi.