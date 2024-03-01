Sezonun ilk yarış hafta sonunda pole pozisyonu son Dünya Şampiyonu Max Verstappen'in oldu ve Leclerc, liderin 0.2 saniye ardında ikinci sırayı elde etti.

Ferrari pilotu, araçta potansiyel olduğunu ancak Q3'te 'ritim kaybı' yaşadıklarını dile getirdi.

Leclerc, "Biraz hayal kırıklığına uğradım ama evet, iyi bir sıralama geçirdik."

"Şu ana kadar zorlu bir hafta sonu oldu. Antrenmanlarda pek çok şey denedik ve sonra sıralamalarda iyi bir nokta bulduk."

"Q1 biraz zordu. Ne yazık ki iki taze yumuşak lastik seti taktık, bu da Q3'ü biraz tehlikeye attı."

"Q2'de sanırım Max'in Q3'teki tur zamanına yakın bir tur attım, yani araçta potansiyel vardı. Sanırım Q3'te C3 setiyle ritmimizi biraz kaybettik, sonra yeni lastiklere adapte olmamız uzun sürdü. Yine de sonuç olarak olumlu bir sıralama oldu." dedi.

Monakolu pilot, ileriye doğru bir adım attıklarına inansa da Red Bull'un açık ara önde olduğuna inanıyor.

"İleriye doğru bir adım attığımızdan eminim ama ne kadar ileriye doğru adım attığımızı yarın bekleyip göreceğiz. Bir yıl öncesine kıyasla daha iyi bir yerdeyiz, yani bu iyi bir şey."

"Red Bull'un yarışta hâlâ açık ara önde olduğunu düşünüyoruz. Ama yine de neler olacağını yarın göreceğiz ama her zaman olduğu gibi bir fırsat olursa değerlendireceğiz."