Leclerc: "Bir tur içinde her şeyi kaybettik"

Rusya Grand Prix'sindeki yarışta şiddetlenen yağmurdan herkes kadar Charles Leclerc de etkilendi. Leclerc 19. sıradan başladığı yarışın başında aldığı startla yedi sıra yükselmişti. Monakolu pilot, yarışta ilk ona yükselmeyi başardı. Hatta son turlarda Verstappen'in ardına geldi.

Ancak kuru zemin lastikleriyle devam etme kararı, tıpkı Norris gibi kendisine pahalıya patladı. Son turda yol tutmayan lastikleriyle pite dönmeye çalışan Leclerc büyük vakit kaybetti ve günü puansız kapattı.

Leclerc son turlardaki koşullar ve yaşadıkları hakkında, "Oldukça zorluydu."

"Kuru zemin lastiklerinde diğerlerine kıyasla sanırım iki tur daha fazla pistte kaldık. Bu iki turda oldukça iyiydik çünkü rekabetçiydik."

"Ancak göründüğü üzere bir noktadan sonra yağmur şiddetlendi ve bizi çok zor bir duruma soktu. Çünkü bir tur içinde her şeyi kaybettik."

"Benim için ve Lando için de benzer bir durumdu. Çünkü sürücü olarak daha iyisini yapabilirdim ve takıma doğru kararı vermeleri için yardım edebilirdim."

"Bundan öncesinde benim için oldukça iyi bir yarıştı. Bu yüzden yarışı böyle tamamlamak beni daha da üzüyor. Ancak olan oldu ve bundan ders almaya çalışacağım." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images