Leclerc: "Bir şovmen olmam istenseydi bile ben değişmezdim"

F1'e 2018'de Sauber ile giriş yapan Leclerc, bir yıl sonra Ferrari'ye geçerek büyük bir adım attı ve Scuderia tarihinin en genç ikinci sürücüsü oldu.

Tüm dikkatler üzerindeyken sert sürüş hamleleri de öğrenen Monacolu pilot, 2019 Azerbaycan Grand Prix'si sıralamalarında kaza yaptığı için kendisine "aptal" demesiyle de manşetleri süslemişti.

Bu, genç Ferrari pilotunun kendisine "aptal" ifadesini yönelttiği ilk sefer olmadığı gibi son sefer de olmadı.

Bir taraftan da Leclerc bunlarının üzerinde çok durmadığını, her hatadan öğrendiği şeylerin kendisi için altın değerinde olduğunu söyledi.

Birkaç gün önce yayınlanan bir Armani videosu için konuşan F1 pilotu, “Ben geçmişe pek bakan bir insan değilim ve her hata yaptığımda bunun pozitif tarafına odaklanıyorum."

"Bir hatadan ders çıkaracak ve daha iyi olacağım, bundan eminim." dedi.

Ferrari'yle anlaşması devam eden ve iki kez GP zaferi elde eden genç pilot, bu süreçte geleceğin Dünya Şampiyonu olacağına dair övgüler de aldı.

Özellikle profesyonel hayatında her şeyin kesin olmasını seven Leclerc, doğası gereği sabırsız olduğunu ama zamanla bunu da öğrendiğini söyledi.

Kendi seçimlerini yapmayı seven başarılı pilot, "Her zaman kararlarımı kendim verdim. Güvendiğim insanlardan bir çevre yaptım, seçimlerimde bana ortak olurlar."

"Bir şovmen olmam istenseydi de değişmezdim çünkü ben neysem oyum ve başka biri olmak istemiyorum." dedi.

Leclerc, 2021'de takıma yeni transfer olan Carlos Sainz ile takım arkadaşı olacak.