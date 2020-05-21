Leclerc, hız temalı kısa filmde rol alacak

Fransız medyasında çıkan haberlere göre bu pazar günü Monaco caddeleri ünlü yönetmen Claude Lelouch'un bir filmi için kapanacak.

Monacolu yetkililer, caddelerin sabah 06:45 ile 9:00 saatleri arasında kapalı olacağını doğruladılar.

Lelouch, 1976'da Paris'te çektiği ve hızlı sahnelerin olduğu tartışmalı kısa filmiyle ünlenmişti.

O film, Lelouch'un kendisine ait olan Mercedes 450 SEL aracıyla, herhangi bir özel çalışma yapılmadan araç üstüne yerleştirilen kamera ile tek bir denemede çekilmesiyle ünlüydü.

Yeni filmin Le Grand Rendez-vous adıyla yayınlanması bekleniyor.

C'etait un Rendezvous filminin çekimi için Parisli yetkililer onay vermemişti. Bunun üzerine Lelouch filmi kaçak bir şekilde çekti.

Hatta filmin yayınlanmasının ardından Paris polisi Lelouch'u bir süre tutukladı ve ehliyetine el koydu ancak daha sonra ehliyet geri verildi.

Film yıllarca korsan olarak piyasada yer aldı ancak 2003'te DVD olarak piyasaya sürüldü.

O film tam olarak nasıl çekildi bilinmiyor çünkü filmde aracın tam olarak ne olduğu gösterilmiyor ve montajda kullanılan ses bir Ferrari 275 GTB'ye aitti.

Lelouch, o filmde aracı süren kişinin kendisi olduğunu söylese de aslında aracı süren kişinin bir F1 pilotu olduğu, o ismin de Jacques Laffite olduğu iddia edildi.

Bu sefer tamamen yasal izinler alınarak çekilecek filmde otomobili süren kişinin Leclerc olacağı söyleniyor.