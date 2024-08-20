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Formula 1 Hollanda GP

Leclerc: "Bir Formula 1 pilotu olmak ayrıcalık fakat özel hayatınız kalmıyor"

Charles Leclerc, bir Formula 1 pilotu olmanın en büyük dezavantajının "özel hayatının kalmaması" olduğunu düşünüyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari celebrate with the team

Charles Leclerc, Ferrari celebrate with the team

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Charles Leclerc, 2019'dan beri Ferrari için yarışıyor ve gridin en sevilen pilotlarından birisi olarak öne çıkıyor.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Leclerc'e gittiği her yerde büyük ilgi var ve insanlar kendisiyle fotoğraf çekinmek için sıraya geçiyor.

Bu konuda konuşan Leclerc, Motorsport.com İtalya'ya şöyle dedi: "Bulunduğum konumdan kesinlikle şikayet edemem, dünyanın en şanslı insanıyım."

"Bu rolün dezavantajları olduğu da doğru. 10 yıl önce biri bana bunu söyleseydi asla inanmazdım ama başlangıçta özel hayatınızın olmamasının ne anlama geldiğini fark etmiyorsunuz."

"Formula 1'in ilk yıllarında etrafınızda olan her şeyi takdir ediyorsunuz, her durumu yaptığınız işin bir tür takdiri olarak deneyimliyorsunuz."

"Sonra yıllar geçtikçe sevdiklerinize ayırmanız gereken zamanın çok fazla olmadığını fark ediyorsunuz ve her şeyden önce bu zamanın özel olmasını istiyorsunuz, bazen o anları sıradan bir insan gibi yaşayabilmeyi hayal ediyorsunuz."

"12 yaşımdan beri tanıdığım arkadaşlarımın evindeyken kimse benim hayatta kim olduğumu umursamıyor ama o anlar giderek azalıyor. Yani bunu biraz özlüyorum ama aynı zamanda rolüm bana o kadar çok avantaj sağladı ki kesinlikle şikayet edemem."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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