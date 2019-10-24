Leclerc: "Binotto ideal takım patronu"

Mattia Binotto önce motor ve daha sonra teknik patronluk görevlerine getirilmişti ve bu yılın başında takım patronluğuna kadar yükseldi.

Kimilerine göre Binotto'yu teknik direktör olarak tutmak daha doğru bir karardı ancak Charles Leclerca ynı görüşte değil.

Bu yıl takıma katılan Leclerc, İtalyan mühendisin ideal bir takım patronu olduğunu söyledi.

Speed Week'e konuşan Leclerc, "Mattia sakin bir insan ki, Formula 1 gibi bir ortamda önemli bir şey."

"Ama ihtiyacı olduğu zaman da sert olabiliyor. Patron olduğunuzda ihtiyacınız olan tek şey bence budur." dedi.

22 yaşındaki Leclerc, İtalyan Binotto'nun sürücüler arasında yaşanan gerginliklerde daha sert olduğunu da söyledi.

Yaşanan gerginlikler hakkındaki soruya Leclerc, “Bunu görmekten zevk almıyoruz. Tüm takım bundan hoşlanmadı. Takım içinde ihtiyacımız olan şey bu değil. Yani böyle anlarda sert olması gerekiyor."

"Ancak Mattia hata yaptığımda kendime karşı ne kadar sert olduğumu biliyor ve belki de bu yüzden daha sert olabileceği anlarda bana uyum sağlıyor. Daha sert olmak istiyor ama berbat halde olduğumu görüyor ve yapmaya çalıştığı yek şey beni yeniden hazırlamak oluyor." yanıtını verdi.