Leclerc, Binotto iddialarını yalanlamadı: "Bunlara pek dikkat etmiyorum"

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İtalyan basını bu hafta başında Mattia Binotto'nun yakında takımdan ayrılacağını iddia etti.

Söylentilere göre, hayal kırıklığı yaratan sonuçların yanı sıra, 2019'un yılındaki motor krizi ve mevcut sezonda yaşanan olaylar Binotto'nun Ferrari'deki görevini kaybetmesine neden oldu.

La Gazzetta dello Sport'a göre Ferrari başkanı John Elkann, koltuk için Alfa takım patronu Fred Vasseur'ü düşünüyor.

Charles Leclerc, Yas Marina Pisti'ndeki basın toplantısında spekülasyonlara şöyle yanıt verdi: "Formula 1'de her zaman söylentiler olur, özellikle de Ferrari söz konusu olduğunda hep böyle olmuştur."

"Sezon sonuna yaklaştığımızda her zaman daha fazla ses çıkıyor. Takım olarak pistte yapmamız gereken işlere odaklanmalı ve kendimizden en iyi verimi almaya çalışmalıyız."

2019'dan bu yana İtalyan ekip için yarışan Leclerc, takımının ileriye doğru büyük bir adım attığına inanıyor.

"Takımla ilgili yapılan yorumlara bakılırsa, insanlar geçen yıla göre büyük bir adım attığımızı unutmuş görünüyor."

"Henüz olmamız gereken noktada değiliz. Bunun için bir adım daha atmamız gerekiyor ama bunu birlikte yapabiliriz. Umarım bu yarışla sezonu iyi bir şekilde bitirmeye başlarız."

"Bunun dışında bu konu hakkında fazla bir şey söyleyemem. Dedikodulara çok fazla kulak asmamamız gerektiğini düşünüyorum."

Leclerc ayrıca takım için istikrarın önemine vurgu yaptı.

"İstikrar önemlidir. Son yıllarda gelişmekte olduğumuzu gösterdik. Hâlâ atmamız gereken bir adım daha var ama şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Eminim ki başarılı da olacağız."

Leclerc son olarak takımın yaptığı yalanlamayla ilgili de şunları ekledi: "Bunlar basının yazdığı şeyler ve söylentiler."

"Takımın bu tür şeyleri okumak zorunda kalması hoş değil."

"Havayı yumuşatmaları iyi oldu. Umarım bu sayede son hafta sonuna odaklanabiliriz. Bu bizim için önemli bir hafta sonu."