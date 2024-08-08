Leclerc: "Binotto, geçmişten edindiği derslerle Sauber'da fark yaratabilir"

Audi geçtiğimiz ay eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto ile anlaştığını duyurmuş ve kendisinin hem takımı hem de teknik yapıyı denetleyeceğini belirtmişti.

Binotto, uzun yıllar Ferrari'de motor şefi, teknik direktör ve takım patronluğu gibi üst düzey görevlerde yer aldı.

Bu deneyimi Sauber'in gelişimi için kullanacak olan Binotto, burada Jonathan Wheatley gibi bir başka önemli isimle çalışacak.

F1'deki ilk yarışına 2018'de Sauber ile çıkan Leclerc, Binotto'nun önceki F1 görevinde aldığı dersler sayesinde İsviçreli ekipte fark yaratabileceğini düşünüyor.

Leclerc şöyle konuştu: "Mattia'nın hayatının büyük bir kısmı İsviçre'de geçti. Gayet iyi bildiği bu kültür bence ona çok iyi uyacak."

"Ayrıca Ferrari gibi bir takımda edindiği tecrübeler, böyle bir takım için kesinlikle faydalı olacak."

"Yani geçmiş deneyimlerinden edindiği derslerle Sauber gibi bir takıma getirebileceği pek çok şey var."

Daha önce Binotto ile Ferrari'de yakın şekilde çalışan Laurent Mekies de Sauber'in Binotto sayesinde öne çıkabileceğini düşünüyor.

Mekies, "Yetenek anlamında, Mattia'nın orada ya da başka herhangi bir yerde çalışmasını engelleyecek hiçbir şey yok."

"Dolayısıyla Sauber yakın gelecekte daha da güçlü bir rakip haline gelecek." dedi.