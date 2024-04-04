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Formula 1 Japonya GP

Leclerc, Bianchi'yi kazasının 10. senesinde özel kask tasarımıyla anacak

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Japonya Grand Prix'sinde merhum arkadaşının kullandığına benzer bir kask takarak Jules Bianchi'yi anacak.

Adam Cooper
Adam Cooper
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Zak Mauger / Motorsport Images

Bianchi 2014'te ıslak zeminde yapılan Japonya GP'sinin son turlarında ciddi bir kaza geçirdi ve ertesi yıl temmuz ayında aldığı yaralar nedeniyle hayata veda etti.

Leclerc için bir akıl hocası figürü olarak hareket etmiş isim olarak ve kariyerinde bir "oyun değiştirici" olarak görüyordu. Aileleri de yakın ilişkiler halineydi ve hâlâ da öyleler.

Her ne kadar 2014 Suzuka yarışı nisan yerine ekim ayında düzenlenmiş olsa da 2024 Japonya GP, Fransız pilotun kazasının 10. yıldönümüne denk geliyor.

Leclerc, Bianchi'yi andığı kask tasarımında 2014'te Marussia'da kullandığı tasarıma benzetti ve kaskta Bianchi'nin FIA tarafından Bianchi'ye saygı için duvara asılan 17 numarası da yer alıyor.

Autosport'un yıldönümü ile ilgili sorusu üzerine Leclerc, "Elbette burası çok özel bir yer ve buraya her geldiğimde aklımda Jules oluyor." 

"Açıkçası Jules'u çok sık düşünüyorum çünkü buraya gelmemde bana yardımcı olan kişi oydu."

"Daha 2010 yılında menajerim Nicolas Todt ile konuşmuş ve F1'e katılabilmem için bana destek olmasını istemişti. Kariyerimde oyunun kurallarını değiştiren kişi o oldu."

"Ondan önce de her zaman çok ama çok yakın olduk ve ailelerimiz hâlâ çok yakın." dedi.

Jules Bianchi (FRA) Marussia F1 Team MR03.

Jules Bianchi (FRA) Marussia F1 Team MR03.

Photo by: Andre Vor / Sutton Images

"Bu yüzden burası benim için çok özel bir yer. Bu hafta sonu onun için tasarlanan bir kaskım olacak ve elbette her zaman olduğu gibi o her zaman kalbimde ve bu hafta sonu iyi olmak çok önemli olacak." dedi.

Mevcut gridde yer alan iki Fransız pilot da perşembe günü Suzuka'da Bianchi'ye saygılarını sunarken, Esteban Ocon onun potansiyel bir dünya şampiyonu olduğunu söyledi.

Anıları sorulduğunda Ocon, "Trajik bir gündü. Jules'un başına gelenlerin hepimizi üzdüğünü düşünüyorum."

"Jules bizim için Fransız motor sporlarının umudunu temsil ediyordu."

"O genç bir adamdı ve kesinlikle başarılı olacaktı. Büyük olasılıkla bir aşamada şampiyon olacaktı. Onun gelişini bu şekilde görüyorduk."

"Bunun da ötesinde, Brignoles'de [kart pisti] çok kart kullanmış, onu araç kullanırken görmüş ve gençliğimizde Charles ile birlikte olmuş biri olarak, buraya gelip onu anmak elbette üzücü."

"Ama tabii ki yarışmaya devam etmeliyiz, o da böyle yapardı ve biz de böyle yapacağız." dedi.

Ocon'un takım arkadaşı Pierre Gasly ise Bianchi'nin genç Fransız pilotlara ilham veren biri olduğunu tekrarladı.

Jules Bianchi, Marussia MR03 Ferrari.

Jules Bianchi, Marussia MR03 Ferrari.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Gasly, "Kesinlikle Jules her zaman olduğu gibi hatırlanacak. Açıkçası bir sürücü olarak ama aynı zamanda bir insan olarak da son derece nazikti."

"Pek çok sürücü için bir örnekti ama özellikle Fransa'da."

"Fransız takımındayken, Anthoine [Hubert], Esteban ve diğer pek çok genç çocukla birlikte, tüm genç sürücüler gibi, ona F1'deki bir sonraki büyük şey olarak baktığımızı hatırlıyorum. Çünkü sanırım herkes onun sonunda Ferrari'ye gideceği konusunda hemfikirdi."

"Olanları hatırlamak kesinlikle çok ama çok üzücü. F1'de ve F1'in ötesinde kesinlikle iz bıraktı ve ben de onu her zaman hatırlayacağım." dedi.

Watch: F1 2024 Japanese Grand Prix Preview - Everything You Need To Know

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