Leclerc: "Bianchi, Ferrari koltuğunu benden daha çok hak etti"

Geçen hafta Renault pilotu Daniel Ricciardo, Ferrari sürücü akademisinde yer alan Bianchi'nin gereken değeri zamanında görmediğini, Fransız sürücünün 2014 Japonya GP'deki kazası sonrası hayatını kaybetmeseydi, Leclerc gibi bir yıldız olabileceğini söylemişti.

Ricciardo, "Onun hikayesini bu kadar üzücü kılan şeylerden birisi de, şimdiye kadar üst sıra takımında olacak ve kesinlikle yarış kazanacak olmasıydı."

"Bazı açılardan Charles'ın, Jules'un yapabileceği şeyleri yaptığını hissediyorum. Charles başardıklarıyla, Jules'un ertelenmiş versiyonu gibi." demişti.

Leclerc ve Bianchi, çok yakın iki arkadaştı. Bianchi, manevi babası, yarış danışmanı gibiydi. Her ikisi de Nicholas Todt tarafından yönetiliyordu.

Ricciardo'nun yorumları için Leclerc, "Jules, F1'de yapması gereken şeyleri yaptı ve kesinlikle çok daha fazlası gelecekti. Monaco'da Marussia ile puanlar kazanması, onun yeteneği hakkında çok şey söylüyordu."

"Bu açıdan tabii ki F1 koltuğunu, Ferrari koltuğunu muhtemelen benden daha çok hak ediyordu. Ancak ne yazık ki onun geleceğini kader belirledi. Onun benden çok daha fazlasını yapabileceğinden oldukça eminim. Evet, o çok yetenekliydi." dedi.

Leclerc, Bianchi ile kariyerlerinin çok benzer olduğunu ve yakın arkadaş olan babalarının da çoğu zaman buna dikkat çektiklerini söyledi.

Leclerc, "Babalarımız, her zaman çok benzer kariyerlere sahip olduğumuz konusunda şaka yapardı. Ve tuhaf bir şekilde, birlikte yarıştığımız dönemde, o kötü bir yarış ya da hafta sonu geçiriyorsa, ben de aynı şekilde kötü bir yarış geçiriyordum."

"Her zaman bize bu konuyla alakalı şaka yapıyorlardı. Kariyerlerimiz çok benzer. Bunun bir nedeni de Nicolas'ın ikimizin de menajeri olması." dedi.