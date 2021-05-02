Leclerc: "Beşincilik mümkündü"

Ferrari pilotu, cumartesi günkü sıralama turlarında yumuşak lastiklerden en iyisini çıkarmakta zorlandı ve seansı 8. sırada noktaladı.

Yarışa orta lastikle başlayan ve ilk bölümde epey zorlanan Leclerc, sert lastiklere geçmesinin ardından iyi bir performans sergileyerek altıncı oldu.

Yarışın ardından konuşan genç sürücü, "Bu hafta sonu iyi bir performans sergilediğimi düşünmüyorum. Dünkü performansımı telafi etmek zorunda kaldım. Temelde beşinci olma potansiyelimiz vardı ama kendi hatam yüzünden mükemmel olamadım."

"Bugün için orta lastikleri seçerek çok kötü bir seçim yaptığımı hissediyorum. Takım olarak hemen sert lastiklere geçerek harika bir karar aldığımızı düşünüyorum. Bugün orta lastik bizim için yani hem ben hem de Carlos için epey zorlu bir lastikti. Ben ilk bölümde, Carlos ise ikinci bölümde orta lastikle epey zorlandı. Sürüş yapar yapmaz lastikler hemen ufalandı ve bu lastikte çok fazla zorlandık. Bununla ilgili herhangi bir açıklamam yok, çünkü kağıt üzerinde çok iyi bir seçim gibi görünüyordu. Fakat çok zorlandık."

"Bütün hafta sonuna bakarsam bir pilot olarak harika bir iş yapamadım. Antrenman turlarına veya sıralama turlarına bakarsak, çok tutarsız olduğum için araçtan maksimumu çıkaramadım. Bugün iyi bir iş yaptım ama sekizinci sıradan başladığınızda çok daha iyisini bekleyemezsiniz. Bütün hafta sonuna baktığımızda ise çok daha iyisini yapabilirdim."

"Bu hafta sonu rüzgarla beraber çok zordu, özellikle bu araçlarla fren noktaları değişiyor ve hafta sonu boyunca üzerine daha fazlasını ekleyebilmek için iyi bir temel oluşturamadım. Yarışta ritim yakalasam da, daha iyi olmak adına daha normal şartlara ve normal bir piste dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Takımın geçen yıla kıyasla buradaki gelişimi cesaret verici. Geçen yıl çok zorlandık. Bu yıl ise ileriye doğru bir adım atmayı başardık. Portimao'nun garip bir pist olduğunu unutmamak gerek. Burada diğer pistlerden daha hızlıydık ve sebebini bilmiyorum. Barselona'da hangi pozisyonlarda olacağımızı göreceğiz." dedi.

Leclerc ayrıca McLaren'ı geçmekte zorlandığını söyledi ve ekledi: "McLaren ile aynı tempoya sahip olduğumuzda, farkı 1 saniyenin altına indirdiğimiz zaman zorlanmaya başlıyoruz. Türbülans nedeniyle de onları geçemiyoruz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images